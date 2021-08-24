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В МИДе заявили об интересе России к транзиту газа через Украину

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Россия не заинтересована в том, чтобы прекращать транзит газа через территорию Украины. Об этом 24 августа заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

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«Неоднократно руководство нашей страны, включая президента, говорили о том, что мы не заинтересованы в том, чтобы прекращать транзит через Украину. У нас есть контрактные обязательства по транзиту», — сказал Биричевский «РИА Новости».

Он добавил, что Россия всегда выполняла обязательство по доставке газа в Европу, проблемы были у украинской стороны.

«Мы рассматриваем вопрос в сугубо экономическом контексте для того, чтобы все потребители в Европе были довольны, чтобы они получали те объемы, которые им требуются, по цене, которую определяет договоренность и ситуация на рынке», — заключил Биричевский.

Ранее, во вторник, Биричевский заявил, что в Москве сомневаются в готовности Украины отказаться от транзита российского газа.

28 июля политолог Дмитрий Корнейчук предупредил о дефиците газа на Украине даже при условии сохранения транзита в объеме 15–20 млрд куб. м. Через пару лет, по мнению Корнейчука, Украина будет вынуждена «чуть ли не коленях поползти» к России, чтобы договориться о том, чтобы через ее территорию оставили хоть какой-то транзит газа для того, чтобы поддерживать газоснабжение внутри страны. В противном случае Украина попросту останется без газа, резюмировал политолог.

22 июля глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко предположил, что Россия прекратит транзит газа через украинскую территорию после 2024 года.

9 июня немецкий политолог Александр Рар заявил, что если Украина заинтересована в транзите газа через свою территорию, ей нужно установить диалог с Россией — своим «главным клиентом».

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