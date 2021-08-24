В МИДе усомнились в отказе Украины от транзита российского газа

В Москве сомневаются, что Украина откажется от транзита российского газа. Об этом во вторник, 24 августа, сообщил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

«Мы сможем выполнять все обязательства (по поставкам газа в Европу — Ред.), но это не значит, что мы отказываемся от транзита через Украину. Если Украина не захочет пропускать наш газ через свою территорию, в чем я сомневаюсь, то, наверное, мы сможем обойтись и без нее. Но, насколько мне известно, об этом разговор пока не идет», — приводит «РИА Новости» слова дипломата.

Накануне глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко сообщил о готовности Украины продлить контракт с российским «Газпромом» на транзит газа из России в качестве предохранителя от возможной войны с Москвой.

20 августа президент России Владимир Путин обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель «Северный поток — 2» (СП-2) и заключенные по проекту договоренности с США. Кроме того, российский лидер рассказал, что строительство трубопровода близится к завершению — осталось 15 км по морю.

21 июля стало известно, что Германия и США достигли соглашения по СП-2. По данным американского Госдепартамента, Берлин согласился принять меры по поддержке европейского энергорынка вплоть до санкций в отношении России, если она будет ограничивать поставки энергоносителей.

Немецкие власти взяли на себя обязательство выделить €200 млн на поддержку энергосектора Украины и организовать фонд размером $1 млрд, который обеспечит энергобезопасность страны. Германия в рамках договоренностей поддержит требование США продлить соглашение о транзите российского газа через Украину, истекающее в 2024 году.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина. Последняя опасается остановки транзита российского газа через свою территорию.