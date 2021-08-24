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В МИДе усомнились в отказе Украины от транзита российского газа

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В Москве сомневаются, что Украина откажется от транзита российского газа. Об этом во вторник, 24 августа, сообщил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

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«Мы сможем выполнять все обязательства (по поставкам газа в Европу — Ред.), но это не значит, что мы отказываемся от транзита через Украину. Если Украина не захочет пропускать наш газ через свою территорию, в чем я сомневаюсь, то, наверное, мы сможем обойтись и без нее. Но, насколько мне известно, об этом разговор пока не идет», — приводит «РИА Новости» слова дипломата.

Накануне глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко сообщил о готовности Украины продлить контракт с российским «Газпромом» на транзит газа из России в качестве предохранителя от возможной войны с Москвой.

20 августа президент России Владимир Путин обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель «Северный поток — 2» (СП-2) и заключенные по проекту договоренности с США. Кроме того, российский лидер рассказал, что строительство трубопровода близится к завершению — осталось 15 км по морю.

21 июля стало известно, что Германия и США достигли соглашения по СП-2. По данным американского Госдепартамента, Берлин согласился принять меры по поддержке европейского энергорынка вплоть до санкций в отношении России, если она будет ограничивать поставки энергоносителей.

Немецкие власти взяли на себя обязательство выделить €200 млн на поддержку энергосектора Украины и организовать фонд размером $1 млрд, который обеспечит энергобезопасность страны. Германия в рамках договоренностей поддержит требование США продлить соглашение о транзите российского газа через Украину, истекающее в 2024 году.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина. Последняя опасается остановки транзита российского газа через свою территорию.

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