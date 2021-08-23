«Нафтогаз Украины» готов продлить контракт с «Газпромом»

Глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко в воскресенье, 22 августа, сообщил о готовности Украины продлить контракт с российским «Газпромом» на транзит газа из России в качестве предохранителя от возможной войны с Москвой.

По мнению Витренко, опасность такой войны якобы появится вместе с запуском транзита газа через «Северный поток – 2».

«Главная угроза, которая возникает из-за «Северного потока – 2», — это угроза прекращения транзита газа через Украину, что будет означать значительно выше риск полномасштабной войны, военного вторжения России. Поэтому мы рассматриваем вопрос транзита [газа] через Украину и сохранение физических активов транзита как один из предохранителей этого», — заявил глава «Нафтогаза Украины» на брифинге.

Кроме того, Киев надеется на бронирование мощностей европейскими компаниями в дополнение к потенциально продленному контракту с Россией.

«Мы настаиваем, со своей стороны, что прямо сейчас, этой осенью должны быть бронирования со стороны европейских компаний транзита через Украину на длительную перспективу», — добавил Витренко.

Свой довод он подкрепил тем, что продление контракта с «Газпромом» не станет достаточной гарантией

По его словам, после 2024 года «Газпром» сможет бронировать мощности для транзита газа через украинскую территорию. Речь же о прекращении текущего контракта на транзит газа из России в Европу даже не идет.

«Европейские компании по текущим контрактам должны изменить точки передачи газа и начать получать этот газ на границе Украины и России, бронируя мощности самостоятельно, но «Газпром», если он хочет какие-то дополнительные объемы поставлять в Европу, он может это делать через украинскую ГТС», — резюмировал Витренко.

Ранее в воскресенье президент Украины Владимир Зеленский рассказал о желании Киева получить от Евросоюза гарантии безопасности в энергетической сфере для защиты от последствий ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2».

Он отметил, что Украине важно понимать, кто из лидеров западных государств сможет обеспечить гарантии безопасности страны в энергетическом секторе не только на словах.

Также в этот день стало известно, что в исключительной экономической зоне Дании завершилась укладка труб СП-2.

20 августа президент России Владимир Путин обсудил с канцлером ФРГ Ангелой Меркель СП-2 и заключенные по проекту договоренности с США. Кроме того, российский лидер рассказал, что строительство трубопровода близится к завершению: осталось 15 км по морю.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина. Последняя опасается остановки транзита российского газа через свою территорию.