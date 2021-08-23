Донбасс и поток: для чего Ангела Меркель приезжала в Киев

Канцлер Германии Ангела Меркель посетила Украину с прощальным визитом. Главными темами переговоров стали ситуация в Донбассе и запуск трубопровода «Северный поток-2». «Известия» разбирались в подробностях визита.

Как проходил визит

Канцлер Германии Ангела Меркель 22 августа посетила Киев. В конце сентября она оставит свою должность, которую занимала 16 лет, а потому к визиту на Украине было приковано особенное внимание. Кроме того, за два дня до прилета в Киев Меркель провела переговоры в Кремле. На Украине в связи с этим ожидали, что канцлер сообщит о договоренностях с президентом России Владимиром Путиным.

У нынешнего визита непростая история. Изначально глава правительства ФРГ должна была встретиться с Владимиром Зеленским в июле, но тогда встречу отменили без объяснения причин. В ходе подготовки нынешнего визита украинские власти пытались уговорить Меркель остаться на саммит Крымской платформы, который проходит 23 августа, но немецкая гостья уместила программу поездки в один день. Накануне встречи Зеленский дал интервью, в котором резко заявил, что Меркель «не удастся усидеть на двух стульях» (между Киевом и Москвой).

Донбасс и поток Канцлер Германии Ангела Меркель возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Киеве Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Визит Меркель на Украину начался со скандала. Мэр Киева Виталий Кличко пожаловался в соцсетях, что госохрана в зале официальных делегаций аэропорта Борисполь не пустила его на церемонию встречи канцлера. Охранники пояснили, что фамилия Кличко якобы не значится в списке встречающих. Градоначальник уверен, что Зеленский видит в нем конкурента и пытается устранить до следующих президентских выборов. «В «проевропейском» МИД Украины решили срочно нарушить протокольные мероприятия. Силой прорываться, конечно, не буду, но такое в моей практике мэра впервые», — заявил Кличко.

После прилета кортеж Меркель отправился к мемориалу Вечной Славы в центре Киева, там канцлер возложила венок к Могиле Неизвестного Солдата. Характерно, что после этого немецкая гостья посетила более почитаемый в сегодняшней Украине мемориал Небесной сотни (так называют погибших на майдане в 2014 году), но там возлагать цветы не стала .

О чем договорились Меркель и Зеленский

Главным пунктом программы были переговоры Меркель и Зеленского. Политики беседовали около часа, потом вышли к журналистам. Владимир Зеленский подробно высказался о запуске трубопровода «Северный поток-2». Проект он назвал энергетическим оружием и пожаловался, что Киеву никто не дает конкретных гарантий сохранения транзита газа через территорию Украины. «Основные риски из-за достройки «Северного потока-2» среди всех стран будет нести Украина. Мы обсуждали с канцлером вопрос о продолжении договоров про транзит газа через территорию Украины после 2024 года, но пока это очень общие вещи», — сказал он.

Кроме того, Зеленский раскритиковал идею о переводе Украины на «зеленую энергетику». «Переход на зеленый курс требует очень больших денег и длительного срока. Поэтому я хочу понять, что будет получать Украина, что может потерять наша страна после того, как закончится договор 2024 года, кто дает конкретные гарантии Украине», — задался он вопросами.

Меркель в ответ сообщила, что обсуждала в Москве продление договора о транзите российского газа через территорию Украины. Канцлер, правда, не сказала, какой ответ получила от российского президента, из ее слов следует, что конкретных договоренностей нет. Кроме того, глава немецкого правительства напомнила об обязательствах Германии по уплате 175 млн евро в фонд содействия «обновлению энергетики». Наконец, глава немецкого правительства призвала Киев все-таки развивать «зеленую энергетику», в том числе производить водород из возобновляемых источников энергии.

Донбасс и поток Фото: REUTERS/Sergey Dolzhenko

Другой важной темой стала ситуация в Донбассе. Меркель признала, что стороны не приближаются к миру. По ее словам, встречи трехсторонней контактной группы не проходят так, как хотелось бы. Она также выступила за продолжение работы в «нормандском формате». «Россия является участником этого конфликта, и потому правильно, что Украина отказывается вести прямые переговоры с представителями сепаратистов», — продолжила она. Зеленский также выступил за новую встречу «нормандской четверки». Кроме того, заявил, что давление на Россию должно сохраняться.

Президент Украины также сообщил, что рассчитывает на поставки немецкого оружия. По его словам, Киев ожидает «и снайперских винтовок, и еще много вещей». Меркель, в свою очередь, пришлось отвечать на вопрос журналистов о том, почему она не останется на саммит Крымской платформы. По ее словам, визит изначально планировался как двусторонний. После брифинга политики продолжили общение в расширенном формате. Под конец дня Зеленский вручил гостье высшую государственную награду Украины «Орден Свободы» и поблагодарил «за твердую поддержку страны в ключевых вопросах».

Что говорят эксперты

Эксперты называют итоги визита неутешительными для Киева. «Никаких серьезных решений не принято. Дело в том, что от позиции Киева ничего не зависит, Киев ничего не решает. Украина выполняет все пожелания американцев, уровень Зеленского — исполняющий обязанности посла США на Украине. Можно сказать, что канцлер приехала из вежливости. Берлин продемонстрировал приверженность выбранному курсу, заверил украинцев в своей поддержке, но ничего по существу не пообещал», — говорит «Известиям» замдиректора Института стран СНГ Владимир Евсеев.

Донбасс и поток Фото: REUTERS/Ukrainian Presidential Press Service