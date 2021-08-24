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В Башкирии ребенок погиб при взрыве сварочного баллона

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Шестилетний ребенок в Башкирии скончался в результате взрыва сварочного баллона. Об этом 23 августа сообщил телеканал РЕН ТВ.

Трагедия произошла в селе Акъяр Хайбуллинского района. Из-за взрыва у ребенка оказались повреждены порядка 90% кожного покрова.

Отмечается, что в результате происшествия пострадал еще один ребенок семи лет — он получил ожоги 50% тела. Спустя шесть дней первый пострадавший скончался, пишет Pravda.Ru. За жизнь второго мальчика борются врачи.

По данным следователей, 17 августа дети подожгли металлическую бочку с легковоспламеняющимся веществом, предположительно, карбидом, которую ранее в этот день пожарные вытащили из гаража в ходе ликвидации пожара, пишет сайт kp.ru.

СК возбудил уголовное дело о халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека. В ходе проверки в ведомстве дадут оценку действиям или бездействию должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности на месте тушения пожара, отмечает телеканал «360».

20 августа Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели шестилетнего ребенка в Челябинской области. Мальчик утонул в пожарном водоеме.

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