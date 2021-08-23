США подготовят доклад о происхождении коронавируса

Американские эксперты подготовят доклад о происхождении коронавируса к 24 августа. Об этом 23 августа сообщила официальный представитель Белого дома Джен Псаки. Трансляция брифинга велась в Twitter Белого дома.

Псаки указала, что доклад будет представлен во вторник, 24 августа, и первым с ним ознакомится президент США Джо Байден. Позднее версия доклада без секретных сведений может быть обнародована.

Однако Псаки затруднилась назвать точную дату.

«Точной даты у меня для вас нет, но я ожидаю, что это произойдет через несколько дней — от пары до нескольких дней, считая с завтрашнего», — сказала она.

Ранее в США продвигали версию об искусственном появлении коронавируса. Так, 20 мая в комитете палаты представителей США по разведке сообщили о «косвенных доказательствах» сведений о том, что утечка нового типа коронавируса SARS-CoV-2 произошла из Уханьского института вирусологии.

23 мая газета The Wall Street Journal отмечала, что болезнь сотрудников Уханьского института вирусологии в ноябре 2019 года может говорить о верности теории искусственного происхождения коронавируса.

26 мая Джо Байден поручил американским разведслужбам «удвоить усилия» в поиске источника происхождения коронавируса. Он попросил составить доклад, в котором нужно уделить особое внимание отдельным областям, которые могут потребовать дальнейшего расследования, в том числе «вопросам по Китаю».

До этого, в конце марта, Всемирная организация здравоохранения опубликовала доклад по итогам поездки в январе в Китай для изучения COVID-19. Отмечалось, что специалисты не смогли прийти к однозначному выводу. Согласно итоговому документу, наиболее вероятной считается передача вируса между животными, а потом человеку, наименее вероятным — возникновение SARS-CoV-2 в лабораторных условиях. Тогда же исследователи не рекомендовали изучать гипотезу об утечке SARS-CoV-2 из лаборатории.

12 августа ВОЗ заявила о сборе новой группы экспертов для продолжения изучения происхождения вируса SARS-CoV-2. Отмечалось, что новая серия исследований будет включать в себя дальнейшее изучение данных первичных случаев и потенциально ранних случаев заражений 2019 года.

Однако на следующий день Китай заявил, что расследования происхождения коронавируса, проведенного совместно с ВОЗ, достаточно, и отказал организации в его возобновлении. Новое расследование, по мнению властей КНР, не будет научным, а исключительно политизированным.