Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Происшествия
Шквалистый ветер повредил крыши домов и учреждений под Волгоградом
Спорт
Россияне вышли в плей-офф чемпионата мира по пляжному футболу
Политика
Путин и Лукашенко провели телефонный разговор
Армия
Россия и Саудовская Аравия подписали соглашение о военном сотрудничестве
Происшествия
Мост частично обрушился под Волгоградом из-за перегруженного грузовика
Общество
Умер бывший глава Минприроды Виктор Орлов
Авто
Швед Бу Инге Андерссон возглавил компанию UzAuto
Мир
Во Франции два человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета
Новости компаний
«Сбер» назвали лучшим цифровым банком России для частных и корпоративных клиентов
Сюжет:

США подготовят доклад о происхождении коронавируса

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американские эксперты подготовят доклад о происхождении коронавируса к 24 августа. Об этом 23 августа сообщила официальный представитель Белого дома Джен Псаки. Трансляция брифинга велась в Twitter Белого дома.

Псаки указала, что доклад будет представлен во вторник, 24 августа, и первым с ним ознакомится президент США Джо Байден. Позднее версия доклада без секретных сведений может быть обнародована.

Натуральный продукт: американцы поставили под сомнение искусственное происхождение COVID-19
Медицинский советник Байдена огласил свое мнение

Однако Псаки затруднилась назвать точную дату.

«Точной даты у меня для вас нет, но я ожидаю, что это произойдет через несколько дней — от пары до нескольких дней, считая с завтрашнего», — сказала она.

Ранее в США продвигали версию об искусственном появлении коронавируса. Так, 20 мая в комитете палаты представителей США по разведке сообщили о «косвенных доказательствах» сведений о том, что утечка нового типа коронавируса SARS-CoV-2 произошла из Уханьского института вирусологии.

23 мая газета The Wall Street Journal отмечала, что болезнь сотрудников Уханьского института вирусологии в ноябре 2019 года может говорить о верности теории искусственного происхождения коронавируса.

26 мая Джо Байден поручил американским разведслужбам «удвоить усилия» в поиске источника происхождения коронавируса. Он попросил составить доклад, в котором нужно уделить особое внимание отдельным областям, которые могут потребовать дальнейшего расследования, в том числе «вопросам по Китаю».

До этого, в конце марта, Всемирная организация здравоохранения опубликовала доклад по итогам поездки в январе в Китай для изучения COVID-19. Отмечалось, что специалисты не смогли прийти к однозначному выводу. Согласно итоговому документу, наиболее вероятной считается передача вируса между животными, а потом человеку, наименее вероятным — возникновение SARS-CoV-2 в лабораторных условиях. Тогда же исследователи не рекомендовали изучать гипотезу об утечке SARS-CoV-2 из лаборатории.

12 августа ВОЗ заявила о сборе новой группы экспертов для продолжения изучения происхождения вируса SARS-CoV-2. Отмечалось, что новая серия исследований будет включать в себя дальнейшее изучение данных первичных случаев и потенциально ранних случаев заражений 2019 года.

Однако на следующий день Китай заявил, что расследования происхождения коронавируса, проведенного совместно с ВОЗ, достаточно, и отказал организации в его возобновлении. Новое расследование, по мнению властей КНР, не будет научным, а исключительно политизированным.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021