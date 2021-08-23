В Белоруссию прибыли эксперты ICAO для расследования факта посадки борта Ryanair

В Белоруссию прибыла группа экспертов Международной организации гражданской авиации (ICAO) по расследованию инцидента с посадкой самолета авиакомпании Ryanair в аэропорту Минска. Об этом в понедельник, 23 августа, сообщили в минтрансе республики.

«Сегодня состоялось рабочее совещание с представителями группы ICAO по расследованию фактов посадки самолета Boeing 737 авиакомпании Ryanair в Национальном аэропорту Минск. В совещании принял участие министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко, директор департамента по авиации Артем Сикорский, межведомственная комиссия Беларуси, а также руководители авиационных организаций», — пишет пресс-служба ведомства.

Во вступительной речи Авраменко заверил, что республика обеспечит специалистам доступ ко всем материалам и информации для объективного расследования обстоятельств инцидента.

«Необходимо сделать всё, чтобы граждане наших стран, как и было раньше, могли свободно путешествовать в евро-азиатском регионе по удобным им маршрутам и на авиарейсах любых авиакомпаний. Глубоко уверен, что только ради этого политика должна быть поставлена на второй план», — подчеркнул глава ведомства.

В свою очередь, Сикорский выразил надежду на то, что расследование поможет установить объективные факты в ситуации с посадкой борта в Минске.

«Авиационные власти Беларуси открыты для диалога и готовы оказать всестороннюю помощь экспертам. Департамент по авиации принимает все необходимые меры, чтобы обеспечить авиационную безопасность в рамках взятых на себя 28 лет назад обязательств перед международным сообществом гражданской авиации и пассажирами», — отметил директор департамента.

В ответ на это руководитель прибывшей группы ICAO Сильвен Лефойер заявил, что работа экспертов будет проходить в обстановке открытости и объективности.

За время пребывания в Белоруссии члены группы ICAO в том числе планируют посещать авиационные организации и проводить встречи с персоналом. По итогам визита комиссией будут внесены изменения в предварительный отчет, который планируется подготовить в сентябре 2021 года. Итоговый отчет представят к ноябрю текущего года.

Также расследование относительно инцидента с самолетом началось в Литве и в Латвии.

23 мая самолет компании Ryanair экстренно сел в белорусском аэропорту из-за сообщения о минировании. В Сети также появилась запись разговора пилота лайнера с белорусским авиадиспетчером, согласно которой тот рекомендовал борту приземлиться «в целях безопасности».

В самолете в это время находился бывший главред признанного в республике экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Его вместе со спутницей, россиянкой Софьей Сапегой, задержали после посадки судна. Западные страны раскритиковали Минск после инцидента.

24 июня Евросоюз официально принял секторальные экономические санкции в отношении Белоруссии. Они содержат запрет на прямую или косвенную продажу, поставку, передачу или экспорт кому-либо в республике оборудования, технологий или программного обеспечения, предназначенных для использования в мониторинге или перехвате связи, а также на технологии для использования в военных целях.

Также ЕС официально запретил всем белорусским авиаперевозчикам использовать свое воздушное пространство. В заявлении отмечалось, что страны объединения теперь должны отказывать белорусским лайнерам в разрешении на посадку, а также во взлете с их территории.