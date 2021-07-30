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Полиция Латвии возбудила уголовное дело в связи с инцидентом с Ryanair

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Государственная полиция Латвии начала уголовный процесс в связи с экстренной посадкой в Минске самолета авиакомпании Ryanair. Об этом в пятницу, 30 июля, сообщает местное агентство LETA со ссылкой на представителя полиции Симону Гравите.

«В конце мая полиция начала ведомственное расследование, но позже было принято решение начать уголовный процесс», — уточнила она.

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Гравите также отметила, что расследование было начато потому, что на борту самолета находились двое граждан Латвии.

Данное уголовное дело было возбуждено по статье уголовного закона Латвии о преступных деяниях против свободы, чести и достоинства личности. В этой статье закона содержатся нормы, предусматривающие ответственность за похищение человека, незаконное лишение свободы и захват заложников. При этом в Госполиции Латвии не комментируют международное сотрудничество по этому делу.

Также расследование относительно инцидента с самолетом в том же месяце началось в Литве.

23 мая самолет компании Ryanair экстренно сел в белорусском аэропорту из-за сообщения о минировании. В Сети также появилась запись разговора пилота лайнера с белорусским авиадиспетчером, согласно которой тот рекомендовал борту приземлиться «в целях безопасности».

В самолете в это время находился бывший главред признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Его вместе со спутницей, россиянкой Софьей Сапегой, задержали после посадки судна. Западные страны раскритиковали Минск после инцидента.

24 июня Евросоюз официально принял секторальные экономические санкции в отношении Белоруссии. Они содержат запрет на прямую или косвенную продажу, поставку, передачу или экспорт кому-либо в республике оборудования, технологий или программного обеспечения, предназначенных для использования в мониторинге или перехвате связи, а также на технологии для использования в военных целях.

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