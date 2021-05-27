Постполётная проверка: Мишустин призвал не политизировать минский инцидент

Россия постарается сделать все необходимое для облегчения ситуации, в которую попала задержанная в Минске россиянка София Сапега. Об этом «Известиям» рассказал высокопоставленный информированный источник . Тему ареста девушки 28 мая обсудят президенты России и Белоруссии. В преддверии визита в Сочи Александра Лукашенко в Минске побывал Михаил Мишустин. Российский премьер призвал не политизировать ситуацию вокруг самолета Ryanair и поддержал идею провести открытое международное расследование . Как сообщил «Известиям» министр промышленности Белоруссии Петр Пархомчик, экономическая ситуация в стране находится под контролем , но властям сложно делать прогнозы из-за непредсказуемости Евросоюза. По мнению экспертов, Москва не хочет втягиваться в конфликт, а пытается успокоить стороны.

Двое из ларца

Накануне визита Михаила Мишустина в Белоруссию в минском аэропорту произошел инцидент, переполошивший весь мир. 23 мая после экстренной посадки самолета Ryanair из-за сообщения о минировании, оказавшегося ложным, местные правоохранители задержали бывшего главреда Telegram-канала NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским, Романа Протасевича и россиянку Софию Сапегу. По данным президента Белоруссии Александра Лукашенко, сообщение о минировании самолета поступило из Швейцарии, там эту информацию опровергли.

Позднее стала понятна причина задержания девушки. В интернете появилась видеозапись, где она сообщает, что работает редактором Telegram-канала, в котором размещаются личные данные сотрудников органов внутренних дел республики. В апреле суд Гомеля признал эту страницу экстремистской. Сейчас София Сапега находится под стражей, в ближайшее время ей должны предъявить обвинение . Как рассказали «Известиям» местные журналисты, шансы на то, что задержанных помилуют очень невелики.

Задержание россиянки, как сообщили в Кремле, будет обсуждаться на уровне первых лиц 28 мая в Сочи. Если девушку признают виновной, стороны могут договориться, чтобы ее отправили в Россию для отбывания наказания, заявил «Известиям» председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников . Во время встречи главы государств также могут обсудить соблюдение прав россиянки — например, доступ к услугам адвоката, сказала «Известиям» член экспертного совета при уполномоченном по правам человека при президенте РФ Мария Бутина. Однако Россия не будет оказывать давление на судебный процесс.

Постполётная проверка Михаил Мишустин и Роман Головченко (второй справа) во время российско-белорусских переговоров в доме правительства Белоруссии Фото: ТАСС/Дмитрий Астахов

— Она гражданка России, конечно, мы окажем любое содействие и необходимую помощь. Мы постараемся сделать так, чтобы максимально облегчить ее ситуацию, — рассказал «Известиям» высокопоставленный источник .

27 мая, за день до заседания Совета глав правительств СНГ, Михаил Мишустин встретился с белорусским премьером Романом Головченко. Председатель правительства республики начал переговоры с обсуждения инцидента с Ryanair и обратил внимание на растущее давление Евросоюза .

— Мы призываем не политизировать ситуацию с экстренной посадкой самолета в Минске , — заявил Михаил Мишустин в ходе переговоров с белорусским коллегой, подержав предложение провести открытое международное расследование.

Позже Международная организация гражданской авиации приняла решение расследовать инцидент с экстренной посадкой ирландского борта.

При этом на фоне ограничений на перелеты над Белоруссией, которые инициировали некоторые европейские государства, Россия готова при первой возможности наращивать сообщение со страной, отметил глава кабмина РФ.

Постполётная проверка Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Что же касается экономических отношений между двумя странами, ситуация постепенно налаживается, считает Михаил Мишустин . Поставка грузов в рамках соглашения об экспорте белорусских нефтепродуктов через российские порты на Балтике идет с опережением графика, а двусторонний товарооборот превысил доковидный уровень.

Непредсказуемое поведение

27 мая Air France и Austrian Airlines отменили свои рейсы в Москву, не получив разрешения на полеты от российских властей. Вечером СМИ со ссылкой на источники сообщили, что в ближайшее время Росавиация урегулирует этот вопрос — задержка связана с необходимостью проработки обновленных маршрутов для самолетов. Такая солидарность может стать поводом для распространения готовящегося пакета антибелорусских санкций и на РФ, сказал «Известиям» заведующий отделом Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин. Однако первоочередная задача России — не втягиваться в конфликт, а постараться успокоить стороны.

Экономическая ситуация в Белоруссии остается стабильной: предприятия работают в штатном режиме, сбоев в поставках комплектующих нет, сообщил «Известиям» министр промышленности республики Петр Пархомчик . В некоторых случаях увеличивается логистика из-за авиационной напряженности, но все находится под контролем. Однако, по его словам, сложно сказать, как будут развиваться события в дальнейшем, ведь ЕС ведет себя непредсказуемо. Например, накануне глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Союз рассматривает все возможные варианты санкций против Минска, включая запрет выпуска гособлигаций в евро.

Пока постсоветское пространство восстанавливается после локдаунов, и новые санкции странам совсем не нужны. Как отметили в пресс-службе Минэкономразвития России, пандемия COVID-19 негативно повлияла на объемы взаимной торговли РФ с партнерами по СНГ.

Постполётная проверка Национальный аэропорт Минск Фото: ТАСС/Стрингер

«По итогам 2020 года, внешнеторговый оборот России со странами СНГ составил $73,4 млрд, снизившись по сравнению с 2019-ым на 9,7%», — сообщили «Известиям» в ведомстве. Там добавили, что в общем товарообороте РФ доля торговли с государствами-участниками содружества составила 12,9%. Объемы постепенно восстанавливаются, в I квартале этого года они выросли на 11,6% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го и составили $19,2 млрд.

В свою очередь, товарооборот России со странами Евросоюза за январь-март увеличился не так существенно — лишь на 0,2% ($54,7 млрд). Между тем в 2020 году показатель был на уровне $192,4 млрд, по сравнению с 2019-ым он снизился на 26,3%.

Любовь Лежнева, Минск