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Первые водородные заправки в России появятся в 2025 году

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Первые 100 заправочных станций для водородных автомобилей появятся в России в 2025 году. Об этом говорится в утвержденной правительством концепции по развитию производства электрического автотранспорта до 2030 года.

Согласно информации, следующей из документа, с 2025 по 2027 годы будут строиться по 100 заправок в год. Уже в 2028 году откроют 300 штук, тогда как в 2029–-2030 годах — еще по 200 водородных автозаправочных станций.

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«Реализацию направления государственной политики №7 предусматривается осуществить в 2025–2030 годах. Целевым показателем по направлению государственной политики № 7 является установление до 2030 года не менее 1 тыс. штук водородных заправок», — говорится в документе, опубликованном 23 августа на сайте правительства РФ.

Ранее, 2 июля, в официальном Telegram-канале московского департамента транспорта сообщалось, что в 2022 году в Москве начнут обкатывать первый водородный электробус. Отмечалось, что преимущества водородного электробуса очевидны: его использование снизит выбросы СО2 более чем в 10 раз, при использовании выделяется только пар и тепло, а также он экономичен — требует заправки лишь раз в сутки.

В декабре 2020 года президент России Владимир Путин заявил о необходимости разработать новый водородный автобус. Глава государства отметил, что на сегодняшний день в больших городах используется много транспорта на дизельном топливе, который наносит ущерб экологии.

В Минэнерго России прогнозируют, что рынок водородного топлива создаст для страны к 2050 году такие же возможности, как сегодня создает рынок природного газа. К 2050 году РФ может поставлять на мировой рынок от 7,9 до 33,4 млн т экологически чистого водородного топлива.

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