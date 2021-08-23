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Терапевт назвала главный признак сахарного диабета

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Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, что признаком метаболического синдрома, который чаще всего приводит к сахарному диабету, является ожирение в области талии.

«Ожирение в области талии — признак, указывающий на то, что ожирение затронуло и внутренние органы. Это один из признаков метаболического синдрома. А метаболический синдром опасен тем, что очень часто приводит к сахарному диабету», — отметила специалист в разговоре с «Москвой 24» в понедельник, 23 августа.

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Чернышова уточнила, что человек при помощи сантиметровой ленты может самостоятельно проверить, находится ли он в группе риска. Так, если объем талии у женщины превышает 80 см, а у мужчины — 100 см, то необходимо обратиться за консультацией к терапевту.

При этом следует оценить состояние печени, поджелудочной железы и выяснить, правильно ли функционирует обмен глюкозы.

«Если это выяснить на стадии преддиабета, то с заболеванием можно и не столкнуться. У человека есть какое-то время — от нескольких месяцев до нескольких лет, когда он, изменив свой образ жизни, внеся коррективы в питание, возможно, получив какие-то лекарства, может избежать сахарного диабета. За это стоит бороться», — заключила врач.

Ранее, 18 августа, диетолог из Индии Ручика Батра посоветовала выпивать как минимум 3–4 л воды в сутки. Это, по ее словам, поможет быстрее вывести из организма накопившиеся токсины. Специалист рассказала, что данная рекомендация является одним из советов тем, кто хочет как можно быстрее сбросить вес с помощью диеты.

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