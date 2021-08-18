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Диетолог дала пять советов по быстрому похудению

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Диетолог из Индии Ручика Батра дала пять советов тем, кто хочет как можно быстрее сбросить вес с помощью диеты. Об этом пишет портал India.com.

Первой важной рекомендацией Батры стал здоровый сон, недостаток которого, по ее мнению, ведет к замедлению обмена веществ и нарушению гормонального фона, что может существенно замедлить процесс похудения и сделать диеты и упражнения попросту бесполезными.

Второй совет специалиста — выпивать как минимум три-четыре литра воды в сутки. Это поможет быстрее вывести из организма накопившиеся в нем токсины.

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Третьим важным аспектом на пути к стройной фигуре Батра назвала промежутки между приемами пищи. Диетолог порекомендовала следить за ложными позывами голода, которые могут возникать во время диеты, и есть исключительно в соответствии с индивидуальным планом питания и состоянием здоровья.

На четвертое место эксперт поставила регулирование употребления сахара и жареной пищи. Она отметила, что полностью отказываться от любимых блюд не следует, в то время как сладкое и жареное стоит сильно ограничить до момента достижения худеющим человеком своей цели.

Наконец, пятый совет Ручики Батры — это обязательное включение физической активности в режим дня, поскольку упражнения ощутимо повысят эффективность любой диеты. При этом в случае, если худеющий не занимается спортом, ему необходимо как можно больше двигаться, добавила специалист.

12 августа диетолог Джоан Уошберн назвала семь напитков, которые можно употреблять для сжигания жира. Эксперт подчеркнула, что их необходимо употреблять в сочетании с занятиями спортом и здоровым питанием.

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