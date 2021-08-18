Эксперты перечислили полезные продукты для включения в рацион

Диетологи назвали шесть полезных продуктов, которые следует включить в рацион, чтобы улучшить общее состояние здоровья.

Как пишет Pravda.Ru 18 августа, одним из таких продуктов является зеленый чай. Как отмечают эксперты, пить этот напиток неслучайно любят японцы и китайцы, среди которых много долгожителей. Зеленый чай богат антиоксилантами — катехинами, которые могут помочь замедлить старение. Кроме того, они усиливают обмен веществ и снижают уровень кровяного давления и воспаления.

Также полезно включить в рацион бобовые: чечевицу, фасоль и черноглазый горох, поскольку они насыщены белками, клетчаткой, минералами и витаминами, а также антиоксидантами. Бобовые, по словам диетологов, снижают риск воспаления и диабета, а также укрепляют иммунитет. Добавлять бобовые можно в салаты и супы или же смешать с коричневым рисом и тушеными овощами. Так ужин станет сытным и полезным.

Отметили специалисты пользу яиц, которые богаты белком, железом и аминокислотами. Желтки, в свою очередь, богаты холином — питательным веществом, полезным для работы мозга, а также витамином D, поддерживающим иммунитет.

Источником питательных веществ является и брокколи, это растение богато магнием, фолиевой кислотой, витамином группы В, необходимым для поддержания гормонального здоровья, фолатом, поддерживающим выработку серотонина, а также дофамином. Брокколи снижает риск рака простаты, молочной железы, легких и кожи из-за многочисленных антиоксидантов и полезных соединений.

Не лишним будет съедать в день несколько порций орехов и семян подсолнечника, которые богаты жирами, полезными для сердца, а также антиоксидантами.

Кроме того, диетологи советуют есть красочную пищу, чтобы придерживаться сбалансированной диеты. К ней относятся помидоры, яблоки, вишня, красный болгарский перец и красная редька, а также черника, баклажаны, фиолетовый рис, цветная капуста и чеснок.

Специалисты подчеркнули, что употребление большего количества фруктов и овощей — один из лучших способов увеличить потребление питательных веществ и антиоксидантов.

Ранее 18 августа диетолог и нутрициолог Ирина Писарева дала рекомендации по питанию людям, которые перенесли коронавирус. Специалист посоветовала соблюдать легкую диету для восстановления после активной фазы COVID-19. В рационе должно быть меньше полуфабрикатов, а больше домашней еды, «максимально полезной».