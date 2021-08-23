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В МИДе опровергли возможную отправку российских военных в Афганистан

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Для России неактуален вопрос об отправке военного контингента в Афганистан, талибы (движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в РФ) не нуждаются ни в чьей военной поддержке. Об этом в понедельник, 23 августа, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.

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«Такая постановка вопроса не является актуальной. Такой шаг не соответствовал бы нашим интересам. К тому же, новые афганские власти приступили к наведению порядка в стране и не нуждаются ни в чьей военной поддержке», — заявил Сыромолотов, отвечая на вопрос об возможности оказания военной помощи РФ талибам.

21 августа представитель «Талибана» анонсировал представление новой системы управления Афганистаном. По его словам, новая форма правления будет нацелена на защиту прав всего населения.

20 августа представитель талибов заявил, что в Афганистане появится новая конституция, что является необходимостью в условиях чрезвычайной ситуации в стране. По его словам, в данный момент необходимо обеспечить нужды народа, преодолеть вакуум, а уже после предпринимать другие шаги.

19 августа генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что не вступал лично в диалог с руководством «Талибана» по будущему Афганистана, но готов это сделать.

16 августа Совет Безопасности ООН также призвал немедленно прекратить боевые действия и создать новое инклюзивное правительство в Афганистане. Последнее подразумевает полное, равное и значимое участие в нем женщин.

15 августа талибы вошли в Кабул и заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это освобождением страны. Боевики заявили, что вскоре объявят о создании исламского эмирата Афганистана, а также потребовали вывести из страны иностранные войска. Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день ушел в отставку и покинул страну.

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