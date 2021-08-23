Игровое настроение: как российские волейболистки стартовали на ЧЕ

Через две недели после соревнований в Токио волейболистки отправились в страны Балканского региона, чтобы сыграть на чемпионате Европы. Олимпиаду в Японии выдержали не все, поэтому по сравнению с токийским нынешний состав команды Серджо Бузато можно назвать экспериментальным. Но эксперимент, видимо, удачный, ведь стартовала команда с двух уверенных побед.

Почти идеально

Первым соперником российских волейболисток на групповом раунде в Сербии стала сборная Франции. Беспроблемным матч назвать нельзя. Поначалу наши девушки немного тушевались и терялись на площадке, чувствовалось не до конца отлаженное командное взаимопонимание. Видимо, им стоило немного разыграться, и дело пошло: уверенный блок, отличный прием и действия на опережение мысли соперника. Но от комплиментов останавливает известный комментатор и тренер Владимир Стецко.

— Обыграли тех, кого должны были обыграть, — сказал «Известиям» эксперт. — В той же сборной Франции ничего особенного нет, выделяется разве что пара игроков. Франция — не показатель на женском уровне, она претендует попасть в плей-офф с последнего места, ее максимум — игра в 1/8 финала. У нас даже в этом экспериментальном составе ярких личностей намного больше. Есть вопросы к сыгранности, пока не всё получается, девушки привыкают друг к другу, но очевидно, что дальше игра будет лучше.

Второго соперника — сборную Азербайджана — российская команда разгромила со счетом 3:0.

Нацелиться на Сербию

Экс-тренер сборной России Вадим Панков считает, что даже успехи в играх не с самыми серьезными соперниками говорят о нашей силе, но главное — полезны для объединения коллектива.

— Начало все-таки удачное, — рассказал «Известиям» Вадим Панков. — Понятное дело, соперники были не самыми сложными, но две победы есть две победы. Потом будут матчи посложнее. Нам на данном этапе главное — пробиться повыше в плей-офф и дальше бороться за четвертьфинал и полуфинал. Это вполне по силам девушкам.

Дальше на групповом раунде российской сборной предстоит сыграть с командами Бельгии, Боснии и Сербии. Эти матчи станут определяющими в плане борьбы за лучший посев перед играми на вылет. Сербию и вовсе большинство называет лучшей сборной турнира еще до его завершения.

— Сербия — действующий чемпион мира, который играет на своей площадке. Логично, что именно сербок называют главными фаворитками, — объяснил Владимир Стецко. — Если нам удастся с ними сыграть достойно, будет очень здорово для текущей формации сборной России, которая, скорее, на будущее. Мы смотрим сейчас на тех, кто будет нас тащить вперед в Париже в 2024-м.

Проблемы в том, что уже на групповом раунде россиянки сразятся с главными претендентками на чемпионство, нет, считает Вадим Панков.

— В каждой группе есть сильные команды, поэтому совершенно нормально, что мы сыграем с Сербией, — заявил тренер. — Для нас это привычная практика, мы должны будем сыграть с лучшими рано или поздно в любом случае. Если рассчитываем на медали.

Ставка на молодых

Касательно обсуждения состава и тонких игровых моментов даже удивительно, что с серьезными вызовами юные девушки пока не сталкивались. А ведь впервые за долгие годы мы поехали на большой турнир без Наталии Гончаровой, Ирины Фетисовой и Ирины Королевой. Нет и Ирины Воронковой с Анной Подкопаевой.

— На мой взгляд, это было вынужденное решение, — продолжил Владимир Стецко. — Наши девочки оказались не злые и голодные до побед после неудачи на Олимпиаде, а, скорее, уставшие физически и морально. Тренеры пошли навстречу отыгравшим в Токио ветеранам и взяли на чемпионат Европы молодежь.

Большей половине сборной нет и 23 лет, четверым — меньше 20. Для Анны Лазаревой, Полины Матвеевой, Ксении Смирновой и Юлии Бровкиной участие на ЧЕ — это первый серьезный старт в карьере, и пока что (с поправкой на силу соперника) они свое приглашение в сборную оправдывают. Одна из самых результативных спортсменок — Арина Федоровцева. На встрече с Азербайджаном у 17-летней нападающей «Динамо-Казань» из 24 подач — 11 эйсов и всего две ошибки.

— Арина — одна из лучших молодых игроков мира, неудивительно, что она хорошо себя показывает на ЧЕ, — подчеркнул Вадим Панков. — Этот турнир — отличная для нее практика, пусть больше принимает, атакует. Молодежь нужно планомерно выпускать и давать ей шансы. До следующей Олимпиады уже три года, а не четыре. Нужно думать наперед. Если бы вопрос медалей был бы ключевым, то состав я бы видел несколько иным, а в этой ситуации всё делают правильно.

Реальную силу молодой вариации сборной России мы увидим уже 25 августа во встрече с Сербией.