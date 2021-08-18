Омолаживающий состав: команда Бузато едет на Евро без пяти лидеров

Всего через десять дней после завершения Олимпиады, 18 августа, стартует очередной крупный волейбольный турнир — женский чемпионат Европы. Неадекватная плотность календаря объясняется просто — Игры в Токио перенесли на год, а Евро всегда проходили в нечетные годы. Но отменять турнир, который проведут Сербия, Хорватия, Болгария и Румыния, Европейская конфедерация не стала. И теперь 24 европейских сборных, из которых четыре только что прилетели из Японии, сойдутся на континентальном первенстве.

На этот раз, в отличие от Токио-2021, Россия будет одним из фаворитов. Если огрубить и оставить за скобками традиционную непредсказуемость женского волейбола, то в последние годы в Европе одна топ-сборная — Сербия. Учитывая, что решающие стадии (полуфинал и финал) пройдут в Белграде, сербки идут на третье золото подряд, что станет первым таким прецедентом за 20 лет. Последний раз три титула за шесть лет забирала Россия в 1997 — 2001 годах. Помимо двух Евро на счету сербок за последние пять лет финал Рио-2016, бронза Токио и победа на чемпионате мира. До двух побед Сербии на чемпионате Европы дважды выигрывали наши волейболистки.

Едем резервом

Сербкам побед кажется мало, и на домашний турнир хозяева собрали оптимальный состав, заявив звезд олимпийской команды во главе с Тияной Бошкович. Сборная России, наоборот, дала отдохнуть лидерам. На Евро Серджо Бузато не позвал Наталию Гончарову, Анну Подкопаеву и сразу трех Ирин — Фетисову, Воронкову и Королеву. Заговор искать не стоит — сезон у девушек был тяжелейший, в июне перед Олимпиадой они сыграли длиннющую Лигу наций в Римини — и без права сходить на пляж из «пузыря».

Поэтому в Сербии будет проверяться наш ближайший резерв и, быть может, этот турнир наконец даст шанс на смену поколений в сборной. Олимпиада открыла 17-летнюю нападающую Арину Федоровцеву, но нужны новые люди и на других позициях. Выступление сборной ОКР на Олимпиаде оказалось неоднозначным (уступили в четвертьфинале Бразилии), но тренерский штаб Бузато точно может настаивать на позитиве в виде побед над Китаем и США.

Чемпионат Европы будет второй серией олимпийской кампании — менее важной, но точно заметной. Своеобразной оберткой, в которую положат продукт. Провалимся — и уже четвертьфинал Олимпиады будет назван случайным успехом, припомнят все неудачи. А негатива в отношении Бузато хватает — это можно заметить по разговорам с экспертами даже после Олимпиады, которые предпочитают говорить об итальянце «либо хорошо, либо ничего».

Выиграем или в финале побьемся с сербками — и можно будет говорить, что нынешняя сборная России способна обыграть любого и в плей-офф Олимпиады просто не повезло. И вообще, проверьте на допинг сборную Бразилии, которая нас обыграла в четвертьфинале — одну соперницу уже от спорта отстранили (Тандару Алвес Кайшету обвинили в нарушении антидопинговых правил прямо во время Игр).

С хозяйками мы, кстати, попали в одну группу А — также с нами Бельгия, Франция, Азербайджан и Босния и Герцеговина. В 1/8 финала выходят по четыре команды. Стартуют россиянки 20 августа вечером матчем с француженками — интересно, что с этой страной связан последний матч нашего национального волейбола на Олимпиаде, но уже в финале мужского турнира (2-3).

Главная задача

— Просмотровыми предстоящий турнир называть неправильно, — заметил «Известиям» чемпион Европы, директор нижегородского АСК и в прошлом тренер женских команд Дмитрий Фомин. — Речь здесь идет скорее о естественном омоложении состава после Олимпиады. Это всегда происходит на чемпионате Европы после Игр, в данном случае наложились еще и сжатые сроки подготовки. Любой турнир все равно имеет перед собой соревновательную задачу, играть нужно на максимуме. Другой вопрос, что нужно думать и о будущем. На следующей Олимпиаде в любом случае будет более молодой состав. Надо пробовать, давать девочкам шансы. При этом не забывать о результате. Цель должна быть бороться за медали. Всегда.

Особенно следить Бузато призвал за диагональными Анной Лазаревой (одна из немногих легионеров, играет в турецком «Фенербахче»), Ксенией Смирновой, связующей Полиной Матвеевой и блокирующей Юлией Бровкиной.

Если говорить о других сборных-фаворитах, то это Италия, Турция и Нидерланды. Однако на постолимпийском турнире, когда у топовых сборных сил немного и составы неоптимальны, возможны любые расклады.

— О перспективах говорить тяжело, все-таки женский волейбол очень непредсказуемый, — продолжил Дмитрий Фомин. — Вспомните Олимпиаду, где наши девочки не оставили никаких шансов американкам, а это было единственное поражение США на Играх. Надо смотреть на другие команды, их готовность. Выделяется, конечно, Сербия. Они играют дома, мотивированы. Команда мощная, хоть на Олимпиаде они до конца себя не показали. Тем больше желания будет у них проявить себя на чемпионате Европы. Турнир намечается серьезный, ведь за исключением трех команд — Бразилии, США и Китая — все сильнейшие играют в Европе. Так что отчасти борьба будет даже напряженнее, чем в Токио.

Возможно, в ближайшие две недели мы станем свидетелями самого удивительного чемпионата Европы в истории. Коронавирус и усталость могут стать решающими факторами при распределении медалей.