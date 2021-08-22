Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
На Украине предложили не пускать Ротару на сцену из-за выступления в России
Политика
Путин назвал вакцинацию лучшим инструментом для победы над пандемией COVID-19
Мир
В исключительной экономической зоне Дании завершилась укладка труб «СП-2»
Мир
Президент Чехии заявил, что не РФ является главным противником НАТО
Происшествия
СК начал проверку обстоятельств смерти дяди погибшей 8-летней девочки в Тюмени
Мир
Талибы дали лидеру сопротивления в Панджшере четыре часа, чтобы сдаться
Общество
Путин предложил единовременно выплатить пенсионерам по 10 тыс. рублей
Мир
Глава МИД ФРГ не приедет на «Крымскую платформу»
Мир
Зеленский заявил о намерении построить мощный флот на Украине

СК начал проверку обстоятельств смерти дяди погибшей 8-летней девочки в Тюмени

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Следователи начали проверку с целью выяснения обстоятельств смерти мужчины, который упал у подъезда дома в Тюмени. Погибший являлся дядей 8-летней девочки, которая потерялась в конце июня в Тюмени и была найдена мертвой позднее. Об этом в воскресенье, 22 августа, «РИА Новости» сообщили в СК РФ.

«Лежала в мешке у заправки»: в Тюмени нашли мертвой 9-летнюю девочку
Школьница ушла на прогулку в конце июня и пропала

Как отметили в ведомстве, мужчина 1979 года скончался в больнице около 21 часа, проводится проверка.

О смерти дяди погибшей девочки сообщалось ранее в воскресенье: мужчина упал около стихийного мемориала его племянницы. Сестра убитой девочки рассказала, что записи с камер видеонаблюдения уже изъяты для расследования смерти мужчины.

20 августа волонтер, участвовавшая в поисках убитого ребенка, сообщила журналистам, что семья девочки является асоциальной. По ее словам, мать отправила детей в детдом, когда отец сел в тюрьму за убийство. После выхода по УДО мужчина забрал детей, однако регулярно злоупотреблял алкоголем вместе с их бабушкой.

Волонтер подчеркнула, что в поисках помогала только 19-летняя сестра погибшей девочки. Она также всегда была на связи.

Тело ребенка было найдено 19 августа. В СК подтвердили факт обнаружения, отметив, что личность погибшей устанавливается. Позже РЕН ТВ уточнил, что расчлененное тело девочки нашли сотрудники автозаправочной станции. Они косили траву и наткнулись на мешок, в котором лежал мертвый ребенок.

АЗС находится в районе Лесобазы на улице Домостроителей. Это место расположено в 2 км от дома пропавшей школьницы.

Как предположили волонтеры, мешок могли подкинуть к участку за 3–4 дня до его нахождения, после завершения поисковых операций на данной территории. Эту версию отрабатывают криминалисты.

Девочка пропала 30 июня. Она ушла из дома и не вернулась. По факту исчезновения ребенка СК возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство малолетнего». По решению председателя СК России Александра Бастрыкина его материалы переданы для расследования в центральный аппарат ведомства.

В начале июля после пропажи девочки следователи возбудили уголовное дело о халатности опеки и попечительства. Бастрыкин поручил руководителю областного следственного управления оперативно продолжить и завершить расследование.

18 августа суд в Тюмени отправил под арест мужчину, которого обвиняют в сексуальном насилии над десятилетним мальчиком. По данным РЕН ТВ, правоохранители проверяют обвиняемого на причастность к совершению других аналогичных преступлений, в частности в отношении пропавшей девочки.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021