СК начал проверку обстоятельств смерти дяди погибшей 8-летней девочки в Тюмени

Следователи начали проверку с целью выяснения обстоятельств смерти мужчины, который упал у подъезда дома в Тюмени. Погибший являлся дядей 8-летней девочки, которая потерялась в конце июня в Тюмени и была найдена мертвой позднее. Об этом в воскресенье, 22 августа, «РИА Новости» сообщили в СК РФ.

Как отметили в ведомстве, мужчина 1979 года скончался в больнице около 21 часа, проводится проверка.

О смерти дяди погибшей девочки сообщалось ранее в воскресенье: мужчина упал около стихийного мемориала его племянницы. Сестра убитой девочки рассказала, что записи с камер видеонаблюдения уже изъяты для расследования смерти мужчины.

20 августа волонтер, участвовавшая в поисках убитого ребенка, сообщила журналистам, что семья девочки является асоциальной. По ее словам, мать отправила детей в детдом, когда отец сел в тюрьму за убийство. После выхода по УДО мужчина забрал детей, однако регулярно злоупотреблял алкоголем вместе с их бабушкой.

Волонтер подчеркнула, что в поисках помогала только 19-летняя сестра погибшей девочки. Она также всегда была на связи.

Тело ребенка было найдено 19 августа. В СК подтвердили факт обнаружения, отметив, что личность погибшей устанавливается. Позже РЕН ТВ уточнил, что расчлененное тело девочки нашли сотрудники автозаправочной станции. Они косили траву и наткнулись на мешок, в котором лежал мертвый ребенок.

АЗС находится в районе Лесобазы на улице Домостроителей. Это место расположено в 2 км от дома пропавшей школьницы.

Как предположили волонтеры, мешок могли подкинуть к участку за 3–4 дня до его нахождения, после завершения поисковых операций на данной территории. Эту версию отрабатывают криминалисты.

Девочка пропала 30 июня. Она ушла из дома и не вернулась. По факту исчезновения ребенка СК возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство малолетнего». По решению председателя СК России Александра Бастрыкина его материалы переданы для расследования в центральный аппарат ведомства.

В начале июля после пропажи девочки следователи возбудили уголовное дело о халатности опеки и попечительства. Бастрыкин поручил руководителю областного следственного управления оперативно продолжить и завершить расследование.

18 августа суд в Тюмени отправил под арест мужчину, которого обвиняют в сексуальном насилии над десятилетним мальчиком. По данным РЕН ТВ, правоохранители проверяют обвиняемого на причастность к совершению других аналогичных преступлений, в частности в отношении пропавшей девочки.