Дядя убитой в Тюмени девочки умер у стихийного мемориала

В Тюмени у стихийного мемориала убитой девятилетней девочки в результате несчастного случая скончался ее дядя.

Как рассказала 21 августа порталу 72.ru сестра убитой, инцидент произошел днем ранее в четыре часа утра.

«Как говорят свидетели, он упал. Записи с видеокамер есть. Их уже изъяли. [Правоохранители] будут разбираться. Ему было чуть за 40 лет. Когда состоятся похороны, пока неизвестно. Занимаюсь этим вопросом», — пояснила она.

20 августа волонтер, участвовавшая в поисках убитого ребенка, сообщила журналистам, что семья девочки является асоциальной. По ее словам, мать отправила детей в детдом, когда отец сел в тюрьму за убийство. После выхода по УДО мужчина забрал детей, однако регулярно злоупотреблял алкоголем вместе с их бабушкой.

Волонтер подчеркнула, что в поисках помогала только 19-летняя сестра погибшей девочки. Она также всегда была на связи.

Тело ребенка было найдено в четверг, 19 августа. В СК РФ подтвердили факт обнаружения, а позднее и подтвердили личность школьницы.

По данным РЕН ТВ, расчлененное тело девочки нашли сотрудники автозаправочной станции. Они косили траву и наткнулись на мешок, в котором лежал мертвый ребенок.

Как предположили волонтеры, тело могли подкинуть к участку 3–4 дня назад, после завершения поисковых операций на данной территории. Эту версию отрабатывают криминалисты.

В начале июля после пропажи девочки следователи возбудили уголовное дело о халатности опеки и попечительства.