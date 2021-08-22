Талибы попросили через Россию передать сигнал лидерам ополчения в Панджшере

Движение «Талибан» (признано террористической организацией и запрещено в РФ) попросило Москву содействовать в налаживании политического диалога с повстанцами в Панджшерском ущелье, сообщил в субботу, 21 августа, российский посол в Афганистане Дмитрий Жирнов.

«У нас сегодня был в посольстве высокопоставленный представитель политического офиса талибов, и он просил, зная, что Россия пользуется большим авторитетом в Афганистане у разных политических сил, просил нас передать панджшерцам политический сигнал», — заявил Жирнов в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Туда же переместился первый вице-президент Амрулла Салех, который провозгласил себя новым главой государства после бегства президента Афганистана Ашрафа Гани из страны, добавил посол.

Талибы, в свою очередь, рассчитывают на мирное разрешение ситуации в ущелье, в частности через достижение политического соглашения, отметил Жирнов. Он уточнил, что обстановка в афганской столице уже на протяжении восьми дней остается спокойной.

Ранее в субботу представитель радикального движения анонсировал представление новой системы управления Афганистаном. По его словам, новая форма правления будет нацелена на защиту прав всего населения.

20 августа представитель талибов заявил, что в Афганистане появится новая конституция, что является необходимостью в условиях чрезвычайной ситуации в стране. По его словам, в данный момент необходимо обеспечить нужды народа, преодолеть вакуум, а уже после предпринимать другие шаги.

19 августа генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что не вступал лично в диалог с руководством «Талибана» по будущему Афганистана, но готов это сделать.

16 августа Совет Безопасности ООН также призвал немедленно прекратить боевые действия и создать новое инклюзивное правительство в Афганистане. Последнее подразумевает полное, равное и значимое участие в нем женщин.

15 августа талибы вошли в Кабул и заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это освобождением страны. Боевики заявили, что вскоре объявят о создании Исламского Эмирата Афганистан, а также потребовали вывести из страны иностранные войска. Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день ушел в отставку и покинул страну.