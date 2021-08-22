Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Наука
В «Роскосмосе» сообщили о выводе на орбиту 34 спутников OneWeb
Мир
В раде возмутились поздравлением США ко Дню независимости Украины
Спорт
Российские хоккеистки обыграли швейцарок на старте ЧМ-2021
Общество
Врач объяснил рекомендацию вакцинироваться от COVID-19 до осени
Мир
Сотрудничавших с США афганцев доставят на военные базы Испании
Мир
Трамп заявил о «вхождении» России в Афганистан
Мир
Экс-президент Боливии попыталась покончить с собой в тюрьме
Мир
Посол РФ в Афганистане рассказал о просьбе талибов к дипломатам
Авто
Покупку полиса ОСАГО отвязали от обязательного техосмотра
Сюжет:

Талибы попросили через Россию передать сигнал лидерам ополчения в Панджшере

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Движение «Талибан» (признано террористической организацией и запрещено в РФ) попросило Москву содействовать в налаживании политического диалога с повстанцами в Панджшерском ущелье, сообщил в субботу, 21 августа, российский посол в Афганистане Дмитрий Жирнов.

Сила и миграция: будет ли ЕС сотрудничать с «Талибаном»
Почему Брюссель готов говорить с новыми властями Афганистана, но не признавать их

«У нас сегодня был в посольстве высокопоставленный представитель политического офиса талибов, и он просил, зная, что Россия пользуется большим авторитетом в Афганистане у разных политических сил, просил нас передать панджшерцам политический сигнал», — заявил Жирнов в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Туда же переместился первый вице-президент Амрулла Салех, который провозгласил себя новым главой государства после бегства президента Афганистана Ашрафа Гани из страны, добавил посол.

Талибы, в свою очередь, рассчитывают на мирное разрешение ситуации в ущелье, в частности через достижение политического соглашения, отметил Жирнов. Он уточнил, что обстановка в афганской столице уже на протяжении восьми дней остается спокойной.

Ранее в субботу представитель радикального движения анонсировал представление новой системы управления Афганистаном. По его словам, новая форма правления будет нацелена на защиту прав всего населения.

20 августа представитель талибов заявил, что в Афганистане появится новая конституция, что является необходимостью в условиях чрезвычайной ситуации в стране. По его словам, в данный момент необходимо обеспечить нужды народа, преодолеть вакуум, а уже после предпринимать другие шаги.

19 августа генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что не вступал лично в диалог с руководством «Талибана» по будущему Афганистана, но готов это сделать.

16 августа Совет Безопасности ООН также призвал немедленно прекратить боевые действия и создать новое инклюзивное правительство в Афганистане. Последнее подразумевает полное, равное и значимое участие в нем женщин.

15 августа талибы вошли в Кабул и заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это освобождением страны. Боевики заявили, что вскоре объявят о создании Исламского Эмирата Афганистан, а также потребовали вывести из страны иностранные войска. Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день ушел в отставку и покинул страну.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021