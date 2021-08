Двое детей и восемь взрослых погибли при наводнении в штате Теннесси

По меньшей мере десять человек, включая двоих детей, погибли и более 30 числятся пропавшими без вести после наводнения в американском штате Теннесси. Об этом в воскресенье, 22 августа, сообщает NBC News.

Шериф округа Хамфрис Крис Дэвис рассказал, что жертвами стихии стали близнецы — мальчик и девочка.

21 августа в регионе выпало от 250 до 500 мм осадков.

Devastating floodwaters brought death and destruction to Waverly, Tennessee, and the surrounding areas today. https://t.co/q5ab5W8wqJ pic.twitter.com/Frsu33UrTD