Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Наука
В «Роскосмосе» сообщили о выводе на орбиту 34 спутников OneWeb
Мир
В раде возмутились поздравлением США ко Дню независимости Украины
Спорт
Российские хоккеистки обыграли швейцарок на старте ЧМ-2021
Общество
Врач объяснил рекомендацию вакцинироваться от COVID-19 до осени
Мир
Сотрудничавших с США афганцев доставят на военные базы Испании
Мир
Трамп заявил о «вхождении» России в Афганистан
Мир
Экс-президент Боливии попыталась покончить с собой в тюрьме
Мир
Посол РФ в Афганистане рассказал о просьбе талибов к дипломатам
Авто
Покупку полиса ОСАГО отвязали от обязательного техосмотра

Двое детей и восемь взрослых погибли при наводнении в штате Теннесси

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

По меньшей мере десять человек, включая двоих детей, погибли и более 30 числятся пропавшими без вести после наводнения в американском штате Теннесси. Об этом в воскресенье, 22 августа, сообщает NBC News.

Шериф округа Хамфрис Крис Дэвис рассказал, что жертвами стихии стали близнецы — мальчик и девочка.

21 августа в регионе выпало от 250 до 500 мм осадков.

По словам шерифа, в округе действует комендантский час, и никто не должен покидать свое жилье без крайней на то необходимости.

Национальная гвардия Теннесси задействована для оказания помощи в спасательных операциях на воде.

Этим летом юг России столкнулся с наводнениями, вызванными обильными дождями. Под воду ушли целые улицы в городах и селах.

19 августа участок трассы Новороссийск–Керчь затопило из-за ливневых дождей.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021