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Серым по белому: в России за четыре года изъяли 300 тыс. сим-карт

Поможет ли закон о регистрации корпоративных номеров снизить число мошеннических симок
Фото: Depositphotos/AndreyPopov
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Серым по белому: в России за четыре года изъяли 300 тыс. сим-карт
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2021-08-20 17:43:10
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В России с 2017 года изъяли около 300 тыс. серых сим-карт, сообщили «Известиям» в Роскомнадзоре. Примерно 12,3 тыс. из них пришлись на 2021-й. Мобильные операторы часто пренебрегают проверкой достоверности сведений об абоненте при заключении договора, из-за чего сим-картой с неустановленным владельцем могут воспользоваться злоумышленники, отметили в регуляторе. Там считают, что новый закон о регистрации корпоративных номеров на сайте госуслуг и проверке данных Роскомнадзором может сократить число серых сим-карт. Эксперты уверены: это решит проблему только с незаконными корпоративными симками, но не с теми, что оформлены на физлиц. По оценкам аналитиков, сейчас в России находится порядка 11 млн серых сим-карт.

Законодательный подход

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Обелить рынок связи поможет закон, по которому все ИП и юрлица до 30 ноября 2021 года обязаны внести данные о пользователях корпоративных сим-карт в специальный реестр на сайте госуслуг, рассказали в пресс-службе Роскомнадзора. С 2017 года регулятор вместе с МВД в ходе рейдов изъял около 300 тыс. незаконно проданных сим-карт. Контролировать сведения в рамках новой системы будет Роскомнадзор, в случае нарушений он же станет блокировать номера, а осуществление организационных и технических полномочий возложено на радиочастотную службу.

С 2018 года операторов сети обязали самостоятельно проверять достоверность сведений об абоненте и в случае расхождений останавливать оказание услуг. Однако компании часто пренебрегают этими требованиями, из-за чего картами с неустановленными владельцами могут воспользоваться злоумышленники, которые промышляют телефонным терроризмом, кражей личных данных и т.д., объяснили в регуляторе. По новому закону операторы связи будут обязаны передавать в систему данные об абонентах, чтобы Роскомнадзор мог проверять достоверность сведений, внесенных в базу оператора.

Каждый год число изымаемых серых сим-карт сокращается, несмотря на возрастающее количество рейдов в места их незаконной продажи. По данным Роскомнадзора, в 2017 году органы изъяли свыше 106,5 тыс. карт, а в 2018-м — более 83,7 тыс., в 2019-м — 56,5 тыс., в 2020-м — 41 тыс. На прошедший период 2021-го приходится порядка 12,3 тыс. штук.

Серым по белому
госуслуги
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Мошенники в основном используют корпоративные сим-карты, зарегистрированные на чужие паспортные данные, сообщили в пресс-службе Минцифры. По их мнению, новый закон позволит значительно снизить количество таких незаконных симок. Там отметили, что система мониторинга Роскомнадзора создается за счет федерального бюджета, и операторы связи не будут нести расходов по ее введению или подключению к ней.

Состав, порядок и сроки предоставления информации пока не установлены, рассказали «Известиям» в пресс-службе Tele2. Однако там считают, что передача этих сведений на сайт госуслуг будет достаточна для обеления рынка и дополнительное предоставление данных с ограниченным доступом в другую систему избыточно. В «Билайне» пока не уверены в эффективности предложенных мер и их влияния на бизнес компаний, в организации ждут информации об алгоритмах работы системы мониторинга.

Серым по белому
роскомнадзор
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

В «МегаФоне» отказались от комментариев, в МТС не ответили. «Известия» направили запрос в МВД.

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Частичное решение

Система идентификации абонентов поможет закрыть схему распространения сим-карт, зарегистрированных на «левые» компании, большинство из которых уже даже прекратили свое существование. Такие карты, позволявшие их пользователям оставаться анонимными, активно продавались, например в переходах и метро, рассказал директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков. Однако у мошенников и спамеров остаются другие способы продолжать свою деятельность, например подмена номера. Операторы и банки пытаются бороться с ними, однако большинство подобных звонков все еще проходит. Второй — оформление сим-карт на «левых» людей. Злоумышленники продолжат покупать в даркнете фотографии сканов паспортов за 100–300 рублей каждый и использовать данные из них. Кроме того, подобные сим-карты можно найти в большинстве маркетплейсов.

Для борьбы с мошенничеством и спамом необходимы более широкие меры, уверен эксперт. Принятый закон проблему на рынке не решит, так как злоумышленники перейдут на номера, оформленные на подставных физлиц. Тем не менее система приведет к подорожанию сим-карт на сером рынке и сокращению числа таких предложений почти в два раза, оценил Владимир Зыков.

На текущий момент в России находится порядка 11 млн серых сим-карт, сообщил генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков. Он отметил, что законы для обеления рынка принимались и ранее, например вводился запрет покупки сим-карт без паспорта и в необорудованных местах. Однако их до сих пор можно приобрести на вокзалах и рынках по чужим данным.

Серым по белому
сим-карта
Фото: Depositphotos/suratdetboon

Доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев считает, что новые правила помогут ограничить схему распространения сим-карт, купленных на подставную организацию, без указания персональных данных конечного потребителя. Однако есть риск появления злоумышленников, оформляющих большое число номеров не на компанию, а на физлицо, считает эксперт.

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