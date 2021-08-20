Гастрономическая ярмарка «Лето в городе» началась в Москве

В Москве началась гастрономическая ярмарка «Лето в городе». Гости попробуют необычные блюда кухонь мира, передает телеканал «Известия». Всего площадки развернуты в 19 локациях в разных частях города. На ярмарке представлены японские десерты, лавандовое варенье и масло. Рестораны-участники предлагают пасту в головке сыра пармезан. Кроме того, желающие могут угоститься даже мороженым из бекона.

Ярмарка входит в городскую программу «Мой район». Ее цель — системное и гармоничное развитие всех районов города.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.