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Пушков рассказал о рухнувшей власти США в Афганистане

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Афганистан после событий, связанных с взятием Кабула талибами (представители движения «Талибан», террористическая организация, запрещена в РФ), теперь является еще одной страной, выпавшей из американоцентричного «либерального мирового порядка». Об этом в пятницу, 20 августа, сообщил российский сенатор Алексей Пушков.

«Талибы контролируют Афганистан. Прежняя во многом искусственная власть, установленная американцами, рухнула. Афганистан отныне — еще одна страна, выпавшая из американоцентричного «либерального мирового порядка», который серьезно пошатнулся в последние годы», — написал сенатор в своем Telegram-канаде.

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По его словам, талибы ощущают свою силу, возможности игры с Ираном, Катаром, Китаем, Турцией -— и не только. Пушков отметил, что талибы также не стесняются диктовать США свои условия.

Ранее в этот день ветеран войны во Вьетнаме, первый сержант американской армии в отставке Ларри Сюэр сообщил, что Соединенные Штаты бросят афганцев, которые помогали им, так же они поступили и во вьетнамском городе Сайгоне. Он уточнил, что военные конфликты в Афганистане и Вьетнаме схожи в нынешнем развитии событий в аэропорту Кабула и последнем вертолете, который вылетел из Сайгона.

19 августа занимавший в 1998–2005 годах пост канцлера Германии Герхард Шредер подчеркнул, что все президенты США, начиная с Джорджа Буша-младшего, виновны в том, что «Талибан» пришел к власти в Афганистане.

В тот же день журналистка CNN Кларисса Уорд, работающая и освещающая последние события в столице Афганистана Кабуле после прихода «Талибана», столкнулась с требованиями радикальной «смены имиджа». Так, талибы настоятельно попросили журналистку надеть никаб — одежду, которая в области лица женщины оставляет лишь узкую прорезь для глаз.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране. Вывод войск начался в начале мая, завершить его планируют до конца августа.

15 августа представители движения «Талибан» вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны. Боевики заявили, что вскоре объявят о создании Исламского эмирата Афганистана, а также потребовали вывести из страны иностранные войска. Президент Афганистана в тот же день ушел в отставку и покинул страну.

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