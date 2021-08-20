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Американский ветеран уличил США в намерении бросить помогавших им афганцев

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США бросят афганцев, которые помогали им, так же они поступили и во вьетнамском городе Сайгоне. Такое мнение выразил ветеран войны во Вьетнаме, первый сержант американской армии в отставке Ларри Сюэр.

По его словам, военные конфликты в Афганистане и Вьетнаме схожи в нынешнем развитии событий в аэропорту Кабула и последнем вертолете, который вылетел из Сайгона.

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«Они собираются оставить там афганцев так же, как они это сделали во Вьетнаме в 1975 году, в Гватемале...», — сказал Сюэр в беседе с «РИА Новости», опубликованной в пятницу, 20 августа.

Он уточнил, что уроков из прошлого американская сторона не извлекла. США, как отметил военный, научились только одному — удваивать: они вкладывают деньги туда, где их обанкротят, а затем обвиняют людей, которым давали деньги, добавил Сюэр.

Сержант считает, что Афганистан восстановится и «станет силой» из-за всех оставленных США ресурсов, при этом Вашингтон может стать союзником «Талибана» (террористическая организация, запрещена в РФ), чтобы «пострелять где-нибудь еще».

В свою очередь отставной майор армии США Фрэнк Филипс согласился с мнением Сюэра о том, что нынешняя ситуация в Афганистане похожа на случившееся во Вьетнаме.

«Я считаю, это похоже на Вьетнам. Мы находились там долгое время и мало чего достигли. Кроме того, всегда говорят, что деньги идут в карманы людей», — сказал он.

Вместе с тем Филипс выразил надежду на то, что США смогут эвакуировать как можно больше людей.

Накануне члены движения «Талибан» начали искать и задерживать жителей Афганистана, которые помогали США и Североатлантическому альянсу (НАТО) во время их контроля над территорией региона. В тот же день глава пресс-службы Госдепартамента Соединенных Штатов Нед Прайс подтвердил, что видел сообщения о преследовании радикальным движением «Талибан» помогавших американским военнослужащим афганцев. Однако он уточнил, что пока не может подтвердить эти сведения.

19 августа президент США Джо Байден указал на трудности с эвакуацией местных жителей Афганистана, которые помогали американцам. При этом он заявил, что талибы сотрудничают с США, позволяя американским гражданам, персоналу и представителям посольства покинуть Кабул.

Лидер Христианско-социального союза (ХСС), который входит в правительство Германии, премьер-министр Баварии Маркус Зёдер в тот же день подчеркнул, что именно США несут основную ответственность за нынешнюю ситуацию в Афганистане.

Обстановка в стране обострилась после наступления радикального движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) на крупные города Афганистана и взятия 15 августа Кабула. Представители радикального движения заявили, что вскоре объявят о создании Исламского Эмирата Афганистан, а также потребовали вывести из страны иностранные войска.

Президент Афганистана Ашраф Гани 15 августа ушел в отставку и покинул страну. В начале мая США начали вывод своих войск из региона, планируя завершить его до конца августа.

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