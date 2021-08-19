Шредер назвал президентов США виновными в захвате Афганистана талибами

Занимавший в 1998–2005 годах пост канцлера Германии Герхард Шредер написал 19 августа в своей статье для T-online, что все президенты США, начиная с Джорджа Буша-младшего, виновны в том, что «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) пришел к власти в Афганистане.

«Это связано с неправильной стратегией США в отношении Афганистана в последние годы — политикой, за которую несут ответственность президенты [Джордж] Буш, [Барак] Обама, [Дональд] Трамп и [Джо] Байден», — написал бывший канцлер.

Как отметил Шредер, после первых успехов в Афганистане в 2003 году президент Джордж Буш обратился к Ираку, где на ложных основаниях начал войну, дестабилизировавшую весь регион Ближнего Востока. Талибы воспользовались возникшим вакуумом безопасности в Афганистане и вскоре взяли бразды правления в свои руки.

По словам бывшего канцлера, президент Барак Обама вступил в должность в 2009 году с обещанием вывести американские войска из Ирака и Афганистана, но он не мог игнорировать возрождение «Талибана». Чтобы положить этому конец, Обама направил дополнительные войска в Гиндукуш.

По мнению Шредера, Обаме не удалось достичь успеха в этом направлении и в мае 2014 года он объявил о досрочном выводе войск из Афганистана без предупреждения своих союзников и тем самым объявил об окончании миссии НАТО. Вместе с тем, когда через год талибы неожиданно захватили город Кундуз, Обама объявил о своем отказе от отступления и в третий раз за шесть лет сменил курс.

Что касается Дональда Трампа, он не отказался от политики своего предшественника и не считал нужным согласовывать свои действия с союзниками, считает Шредер.

Тот же курс, по его словам, продолжил Джо Байден. Как пишет Шредер, он приурочил объявление о выводе войск США к символической дате 11 сентября, что было похоже на приглашение талибам штурмовать Кабул.

Ранее, 18 августа, Дональд Трамп назвал ход вывода войск из Афганистана большим унижением для Штатов, отметив, что для Америки наступили «ужасные времена». Он подчеркнул, что вывод войск будет влиять на международные отношения Соединенных Штатов на протяжении десятилетий.

Днем ранее бывший вице-президент США Майк Пенс также охарактеризовал уход американцев из Афганистана как крупнейшее унижение Вашингтона на международной арене за последние 40 лет. По его словам, это «заставило союзников страны усомниться в надежности США и воодушевило врагов испытать решимость американцев».

18 августа результаты опроса Reuters/Ipsos показали, что рейтинг одобрения деятельности Байдена снизился на 7 п.п., до 46%, после прихода к власти в Афганистане запрещенного в РФ движения «Талибан».

15 августа талибы вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны. Представители радикального движения заявили, что вскоре объявят о создании исламского эмирата Афганистан, а также потребовали вывести из страны иностранные войска.

Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день подал в отставку и покинул страну.