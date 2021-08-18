Бывший вице-президент США назвал крупнейшее унижение страны за 40 лет

Бывший вице-президент США Майк Пенс охарактеризовал уход американцев из Афганистана как крупнейшее унижение Вашингтона на международной арене за последние 40 лет. Об этом он написал во вторник, 17 августа, в статье для газеты The Wall Street Journal.

«Катастрофический уход администрации [президента США Джо] Байдена из Афганистана — это внешнеполитическое унижение, которое не идет в сравнение ни с чем, что пережила наша страна после иранского кризиса с заложниками», — считает Пенс.

Произошедшее поставило Соединенные Штаты в неловкое положение на мировой арене, «заставив союзников страны усомниться в надежности США и воодушевило врагов испытать решимость американцев», отметил он. По мнению Пенса, решение покинуть Афганистан «опозорило память о героических американцах, которые помогли привлечь террористов к ответственности после 11 сентября, и всех, кто служил в этой стране на протяжении последних 20 лет».

«Кризис с заложниками», о котором говорит Пенс, произошел 4 ноября 1979 года. Тогда примерно 400 человек, называвших себя членами Организации мусульманских студентов — последователей курса имама Рухоллы Хомейни, напали на посольство США в Тегеране. Дипмиссия была захвачена в течение двух часов.

В плену оказались около 90 человек, в том числе технический персонал посольства. Выпустив женщин, чернокожих и неамериканцев, террористы оставили в заложниках 52 дипломатов. Они были освобождены только через 444 дня — в 1981 году.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп назвал ход вывода войск из Афганистана большим унижением для Штатов, отметив, что для Америки наступили «ужасные времена».

«Мне кажется, что за все годы наша страна ни разу не подвергалась подобному унижению. <...> Не знаю, военное это поражение или психологическое, но ничего подобного раньше не происходило. В это просто невозможно поверить», — рассказал Трамп.

По мнению экс-главы Белого дома, вывод войск будет влиять на международные отношения Соединенных Штатов на протяжении десятилетий.

18 августа результаты опроса Reuters/Ipsos показал, что рейтинг одобрения деятельности президента США Джо Байдена снизился на семь процентных пункта до 46% после прихода к власти в Афганистане радикального движения «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в РФ).

15 августа талибы вошли в Кабул, после чего объявили «окончание войны» в Афганистане. Они также сообщили о намерении создать Исламский эмират Афганистан, а также потребовали вывести из страны иностранные войска.

Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день подал в отставку и покинул страну.

На следующий день в ответ на критику решения о выводе военных США из Афганистана, Байден заявил, что не сожалеет об этом. Он подчеркнул, что более удачного момента для вывода воинского контингента из Афганистана не было, а отказ означал бы эскалацию конфликта. Завершить вывод войск американцы планируют к концу августа.