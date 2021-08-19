«Черные ящики» разбившегося в Подмосковье Ил-112В расшифровали

«Черные ящики» разбившегося в Подмосковье Ил-112В расшифрованы. Об этом в четверг, 19 августа, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Параметрический и речевой самописцы расшифрованы, информация разглашению не подлежит», — приводит ТАСС слова источника.

Об обнаружении «черных ящиков» сообщалось ранее в этот день.

Ил-112В потерпел крушение в ходе тренировочного полета в Московской области 17 августа. На борту находились три члена экипажа: летчики-испытатели Николай Куимов и Дмитрий Комаров, бортинженер-испытатель Николай Хлудеев. Никто из них не выжил, их тела обнаружили в тот же день.

Президент России Владимир Путин в тот же день выразил соболезнования родным и близким погибших членов экипажа.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»).

Как сообщалось, у самолета произошло возгорание двигателя, причиной этому могло послужить попадание масла в камеру сгорания.