Экс-глава Пентагона назвал сделку Трампа с талибами «уловкой»

Администрация президента США Дональда Трампа никогда не планировала полностью выводить американский контингент из Афганистана. Об этом 18 августа пишет издание Defense One со ссылкой на слова бывшего исполняющего обязанности министра обороны США Кристофера Миллера.

Он заявил в беседе с журналистами, что сделка Трампа с движением «Талибан» (организация признана террористической и запрещена в РФ) о выводе к 1 мая военных США из Афганистана на самом деле была «уловкой» и переговорной тактикой.

В действительности же администрация Трампа якобы намеревалась таким образом убедить Ашрафа Гани покинуть пост президента Афганистана или согласиться на разделение власти с талибами, причем «Талибану» принадлежало бы преимущество.

«Вся продвинутая политическая стратегия заключалась в том, что Гани придется иметь дело с талибами. И это не будет деление 50/50 между афганским правительством и «Талибаном». Мы знали это. Это должно было быть 75/25 [большинство у талибов], а затем это стало бы временным правительством», — сказал Миллер.

При этом предполагалось, что около 800 американских военных при новом правительстве смогут остаться в Афганистане для дальнейшей борьбы с терроризмом.

«Там было бы новое правительство. «Талибан» уже не существовал бы как независимая организация. Эта сделка была бы недействительна. Вся идея заключалась в том, что талибы согласятся [продлить присутствие сил США] <...> Мы бы назвали это «помощь в сфере безопасности», чтобы они могли сохранить лицо», — пояснил экс-шеф Пентагона.

Как отмечает издание Defense One, по меньшей мере один чиновник из администрации Трампа не согласился с утверждениями Миллера. По его словам, Белый дом действительно пытался добиться ухода Гани с поста президента Афганистана, однако талибы «никогда бы не позволили каким-либо военным США остаться» в исламской республике.

Ранее в этот день президент США Джо Байден заявил, что договоренность его предшественника Дональда Трампа с представителями движения «Талибан» помогла избежать нападений на американских военных в Афганистане.

При этом накануне Трамп заявил, что считает операцию по выводу американских войск из Афганистана самым большим унижением для Штатов. Он назвал замечательным сам факт вывода американских войск из Афганистана, но подчеркнул, что никто никогда не осуществлял процесс вывода войск хуже, чем Байден.

Ситуация в Афганистане стала усугубляться после того, как США начали вывод своих войск в начале мая 2021 года, запланировав завершить операцию до конца августа.

15 августа талибы вошли в Кабул, после чего объявили «окончание войны» в Афганистане. Они намерены объявить о создании Исламского эмирата Афганистан, а также потребовали вывести из страны иностранные войска. В свою очередь, президент Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну.

На следующий день в ответ на критику решения о выводе военных США из Афганистана Байден заявил, что не сожалеет об этом. Он подчеркнул, что более удачного момента для вывода воинского контингента из Афганистана не было, а отказ означал бы эскалацию конфликта.