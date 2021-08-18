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Великобритания изучит вопрос о создании контактной группы по Афганистану

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Великобритания займется вопросом создания контактной группы по Афганистану и организует мероприятие по сбору средств для оказания гумпомощи населению страны. Об этом заявил в среду, 18 августа, в парламенте Соединенного Королевства глава МИД Доминик Рааб.

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«Мы рассмотрим вопрос о контактной группе международных партнеров по Афганистану и планируем провести на Генеральной ассамблее ООН в следующем месяце мероприятие, которое позволит совместно обдумать ответ на складывающуюся гуманитарную ситуацию и собрать средства на эти цели», — отметил он. Стенограмма выступления размещена на сайте правительства Великобритании.

Накануне глава МВД Соединенного королевства Прити Пател сообщил, что Великобритания готова принять до 20 тыс. беженцев из Афганистана и призывает Евросоюз последовать ее примеру.

Планируется, что в приоритете будет находиться помощь женщинам и девочкам, а также религиозным и другим меньшинствам, которые сталкиваются с «тиранией и угнетением» режима радикального движения «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России).

16 августа президент Франции Эммануэль Макрон предрек Европе неконтролируемую миграцию из Афганистана из-за дестабилизации ситуации в этой стране. При этом Франция совместно с ФРГ и другими странами ЕС разработает программу помощи беженцам из Афганистана и регулирования их потока.

Тогда же генсек ООН Антониу Гутерриш призвал все страны принимать беженцев из Афганистана и воздерживаться от их депортации. Он подчеркнул тот факт, что ситуация в стране уже вынудила сотни тысяч человек покинуть свои дома.

15 августа боевики движения «Талибан» вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны, и подняли флаг над президентским дворцом в Кабуле. В ходе переговоров талибы заявили о нежелании формировать коалиционное правительство. Тип власти и форму правления определят в ближайшее время.

Представители радикального движения заявили, что вскоре объявят о создании Исламского эмирата Афганистана, а также потребовали вывести из страны иностранные войска.

Президент Афганистана Ашраф Гани 15 августа ушел в отставку и покинул страну.

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