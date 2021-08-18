Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Минюст РФ внес движение «Голос» в реестр незарегистрированных иноагентов
Мир
Эрдоган заявил о готовности сотрудничать с талибами
Политика
США перестали считать президента Гани политической фигурой в Афганистане
Мир
Цены на газ в Европе частично отыграли падение на 10%
Общество
В Москве две женщины пострадали при падении деревьев во время урагана
Общество
Синоптик рассказал о «пыльном дьяволе» над Коммунаркой
Мир
США за последние сутки эвакуировали из Кабула две тысячи человек
Мир
Представитель «Талибана» заявил об отказе от демократии в Афганистане
Мир
В Пентагоне подтвердили гибель людей при эвакуации из аэропорта Кабула

Цена газа упала в Европе на 10% на ложных данных о получении газа из СП—2

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Цена газа в Европе вечером в среду, 18 августа, рухнула примерно на 10% на фоне ложных данных о якобы начале получения газа из «Северного потока — 2», следует из данных торгов 18 августа на хабе TTF (Нидерланды).

Кризис закончился: цены на газ обновляют рекорды
Эпоха дешевого газа, когда цены в Европе падали ниже $100 за 1 тыс. куб. м, уходит в прошлое

Стоимость сентябрьского фьючерса по состоянию на 17:32 мск падала до значения в $509 за тыс. куб. м. Накануне торги закрылись на отметке в $562 за 1 тыс. куб. м, что почти на 10% выше.

Информация о получении физических объемов газа в точке выхода из морской магистрали - Libmin II появилась в этот день от обслуживающего сухопутный отвод от СП-2 EUGAL немецкого газотранспортного оператора Gascade. Данные публиковались для промежутка 15:00-17:00 мск.

Впоследствии представитель Gascade оперативно опроверг эту информацию агентству Bloomberg, отметив, что это фейк. Данные оператора снова показали нулевой объем прокачки газа.

Ранее, 16 августа, цена на газ в Европе обновила максимум, превысив $580 за 1 тыс. куб. м. Подчеркивалось, что на котировки также повлияло решение «Газпрома» забронировать только 4% твердых дополнительных транзитных мощностей газотранспортной системы (ГТС) Украины.

Комментируя повышение цен на газ в Европе, директор по развитию TradingView, Inc. в РФ Виталий Кирпичев отметил, что это связано с ростом спроса на фоне восстановления мировой экономики.

По его словам, до запуска «Северного потока — 2» ПАО «Газпром» не намерен увеличивать объемы транзита через существующие газотранспортные мощности на Украине. Также есть проблемы с прокачкой этого топлива по трубопроводу Ямал–Европа.

13 августа член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк заявил, что канцлер Германии Ангела Меркель в ходе визита в Москву 20 августа предположительно обсудит с президентом РФ Владимиром Путиным поиск взаимовыгодного решения по транзиту российского газа через Украину.

1 августа «Газпром» снизил объемы закачки в крупнейшие используемые подземные хранилища Европы — в Австрии (Хайдах), Германии (Реден), Нидерландах (Бергермеер).

Также на 30–40% уменьшились поставки газа в Европу по газопроводу Ямал–Европа, который проходит через Белоруссию и Польшу в ФРГ. Компания снизила объем поставок с 84 млн куб. м (на входе в Германию) в предыдущие несколько суток до 50 млн кубов 31 июля и 60 млн кубов (в пересчете на сутки).

В конце июня сообщалось, что «Газпром» не забронировал дополнительную транзитную мощность через Украину на июль и август, несмотря на предстоящие ремонты на экспортных газопроводах.

«Северный поток — 2» строится от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина. Последняя опасается остановки транзита российского газа через свою территорию.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021