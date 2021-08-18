Цена газа упала в Европе на 10% на ложных данных о получении газа из СП—2

Цена газа в Европе вечером в среду, 18 августа, рухнула примерно на 10% на фоне ложных данных о якобы начале получения газа из «Северного потока — 2», следует из данных торгов 18 августа на хабе TTF (Нидерланды).

Стоимость сентябрьского фьючерса по состоянию на 17:32 мск падала до значения в $509 за тыс. куб. м. Накануне торги закрылись на отметке в $562 за 1 тыс. куб. м, что почти на 10% выше.

Информация о получении физических объемов газа в точке выхода из морской магистрали - Libmin II появилась в этот день от обслуживающего сухопутный отвод от СП-2 EUGAL немецкого газотранспортного оператора Gascade. Данные публиковались для промежутка 15:00-17:00 мск.

Впоследствии представитель Gascade оперативно опроверг эту информацию агентству Bloomberg, отметив, что это фейк. Данные оператора снова показали нулевой объем прокачки газа.

Ранее, 16 августа, цена на газ в Европе обновила максимум, превысив $580 за 1 тыс. куб. м. Подчеркивалось, что на котировки также повлияло решение «Газпрома» забронировать только 4% твердых дополнительных транзитных мощностей газотранспортной системы (ГТС) Украины.

Комментируя повышение цен на газ в Европе, директор по развитию TradingView, Inc. в РФ Виталий Кирпичев отметил, что это связано с ростом спроса на фоне восстановления мировой экономики.

По его словам, до запуска «Северного потока — 2» ПАО «Газпром» не намерен увеличивать объемы транзита через существующие газотранспортные мощности на Украине. Также есть проблемы с прокачкой этого топлива по трубопроводу Ямал–Европа.

13 августа член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк заявил, что канцлер Германии Ангела Меркель в ходе визита в Москву 20 августа предположительно обсудит с президентом РФ Владимиром Путиным поиск взаимовыгодного решения по транзиту российского газа через Украину.

1 августа «Газпром» снизил объемы закачки в крупнейшие используемые подземные хранилища Европы — в Австрии (Хайдах), Германии (Реден), Нидерландах (Бергермеер).

Также на 30–40% уменьшились поставки газа в Европу по газопроводу Ямал–Европа, который проходит через Белоруссию и Польшу в ФРГ. Компания снизила объем поставок с 84 млн куб. м (на входе в Германию) в предыдущие несколько суток до 50 млн кубов 31 июля и 60 млн кубов (в пересчете на сутки).

В конце июня сообщалось, что «Газпром» не забронировал дополнительную транзитную мощность через Украину на июль и август, несмотря на предстоящие ремонты на экспортных газопроводах.

«Северный поток — 2» строится от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина. Последняя опасается остановки транзита российского газа через свою территорию.