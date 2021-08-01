В Европе заявили о сокращении «Газпромом» объема закачки газа в хранилища

«Газпром» снизил объемы закачки в крупнейшие используемые хранилища Европы. Об этом свидетельствуют данные портала Gas Infrastructure Europe на 1 августа.

Речь идет о подземных хранилищах в Австрии (Хайдах), Германии (Реден), Нидерландах (Бергермеер).

Кроме того, сократились поставки газа в Европу по газопроводу «Ямал–Европа», который проходит через Белоруссию и Польшу в ФРГ, на 30–40%. Компания уменьшила объем поставок с 84 млн куб. м (на входе в Германию) в предыдущие несколько суток до 50 млн кубов в субботу и 60 млн куб. м (в пересчете на сутки).

В конце июня сообщалось, что «Газпром» не забронировал дополнительную транзитную мощность через Украину на июль и август, несмотря на предстоящие ремонты на экспортных газопроводах. «Оператор газотранспортной системы Украины» выставлял на аукцион дополнительные транзитные мощности в размере 63,7 млн куб. м в сутки на пересечении границы России и Украины в Судже на платформе аукционов RBP. Сообщение о том, что бесперебойные мощности не были зарезервированы, вызвало рост цен.

«Газпром» не бронировал прерываемые мощности на аукционах и в мае.