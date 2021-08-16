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Цены на газ в Европе превысили рекордные $580 за тысячу кубометров

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Цена на газ в Европе обновила максимум, превысив $580 за 1 тыс. куб. м. Об этом свидетельствуют данные торгов 16 августа на хабе TTF (Нидерланды).

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На момент открытия торгов стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF составила почти $550 за тысячу кубометров. После объявления итогов аукциона она поднялась почти на 2,5% и составила $586,3.

Таким образом на котировки повлияло решение «Газпрома» забронировать лишь 4% твердых дополнительных транзитных мощностей газотранспортной системы (ГТС) Украины.

«Газпром» забронировал на сентябрь только малую часть предложенного объема твердых дополнительных мощностей для транзита газа через Украину, тогда как в конце весны выкупал весь предлагавшийся объем в 15 млн кубометров.

Ранее, 6 августа, на лондонской бирже ICE Futures биржевая цена газа в Европе впервые превысила $540 за 1 тыс. куб. м. Отмечалось, что рост цен стал следствием пожара, произошедшего на заводе «Газпрома» в Ямало-Ненецком автономном округе 5 августа. На следующий день пожар потушили.

Из-за ЧП прокачка через газопровод Ямал–Европа снизилась вдвое.

1 августа «Газпром» снизил объемы закачки в крупнейшие используемые подземные хранилища Европы — в Австрии (Хайдах), Германии (Реден), Нидерландах (Бергермеер).

Кроме того, на 30–40% уменьшились поставки газа в Европу по газопроводу Ямал–Европа, который проходит через Белоруссию и Польшу в ФРГ. Компания снизила объем поставок с 84 млн куб. м (на входе в Германию) в предыдущие несколько суток до 50 млн кубов 31 июля и 60 млн кубов (в пересчете на сутки).

В конце июня стало известно, что «Газпром» не забронировал дополнительную транзитную мощность через Украину на июль и август, несмотря на предстоящие ремонты на экспортных газопроводах. Компания не бронировала прерываемые мощности на аукционах и в мае. Сообщение о том, что бесперебойные мощности не были зарезервированы, вызвало рост цен.

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