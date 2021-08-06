В Европе биржевая цена газа впервые превысила $540 за тысячу кубометров

В Европе биржевая цена газа превысила $540 за 1 тыс. кубометров, что произошло впервые. Об этом свидетельствую данные на бирже ICE Futures 6 августа.

К 11:30 мск котировки показали рекордное значение — $546,3 за 1 тыс. кубометров.

Как сообщает «РИА Новости», такое повышение цены стало следствием пожара, произошедшего на заводе «Газпрома».

Возгорание случилось 5 августа на заводе «Газпрома» в Ямало-Ненецком автономном округе.

6 августа пожар потушили, говорится в сообщении пресс-службы МЧС по региону.

Из-за произошедшего прокачка через газопровод «Ямал-Европа» снизилась вдвое.

29 июля спотовые котировки и фьючерсы на газ в Европе подскочили почти до $500 за 1 тыс. куб. м. При этом форвардные цены на газ также подскочили до исторических максимумов. Так, ближайший августовский фьючерс на площадке за сутки вырос в цене на 5,3%, до $491 за 1 тыс. куб. м.

Причинами роста цен на газ в Европе, как отмечается, стали снижение поставок сжиженного природного газа в Европу и сокращение запасов в хранилищах приемных терминалов.