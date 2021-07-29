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Спотовая цена газа в Европе превысила $480 за тысячу кубометров

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Спотовые котировки и фьючерсы на газ в Европе подскочили почти до в $500 за 1 тыс. куб. м. Как пишет «Коммерсант», в четверг, 29 июля, в ходе торгов на ключевом хабе TTF в Нидерландах спотовые цены на побили исторический рекорд, достигнув в пике $484 за 1 тыс. куб. м.

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При этом форвардные цены на газ также подскочили до исторических максимумов. Так, ближайший августовский фьючерс на площадке за сутки вырос в цене на 5,3%, до $491 за 1 тыс. куб. м.

Причиной роста цен на газ в Европе, как отмечается, стало снижение поставок сжиженного природного газа в Европу и сокращение запасов в хранилищах приемных терминалов.

Эксперты, прокомментировавшие сложившуюся ситуацию газете, уверяют, что цены на газ не будут снижаться до запуска газопровода «Северный поток-2». Коммерческие поставки по первой нитке трубопровода ожидаются в октябре ткущего года.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Экспортный газопровод обладает совокупной мощностью 55 млрд куб. м газа. Компани-оператор проекта Nord Stream AG 28 июля объявила, что строительство газопровода завершено на 99%. Тогда же глава австрийской компании OMV Райнер Зеле заявил, что как пуск первого газа по трубопроводу возможен уже в текущем году.

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