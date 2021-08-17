Эксперты назвали причины рекордного роста цен на газ в Европе

Обновление исторических максимумов по ценам на газ в Европе обусловлено рядом причин, в том числе ограниченным предложением газа из России. Об этом заявили «Известиям» эксперты рынка, опрошенные во вторник, 17 августа.

Виталий Кирпичев, директор по развитию TradingView, Inc. в РФ, связал это с ростом спроса на фоне восстановления мировой экономики.

По его словам, до запуска «Северного потока – 2» ПАО «Газпром» не намерен увеличивать объемы транзита через существующие газотранспортные мощности на Украине. Также есть проблемы с прокачкой этого топлива по трубопроводу Ямал-–Европа в связи с аварией, произошедшей на заводе «Газпрома» в Ямало-Ненецком автономном округе 5 августа.

«Эти факторы заставляют европейские компании соглашаться на любые цены, чтобы поддержать бесперебойное снабжение газом своих потребителей», — констатировал эксперт.

В свою очередь Андрей Дьяченко, главный аналитик по макроэкономике, рынкам нефти и нефтепродуктов «Петролеум Трейдинг», отметил, что сообщение об аварии на заводе «Газпрома» и снижение поставок по нитке Ямал–Европа «подлило масла в огонь», но на совокупные поставки это не повлияло.

«Поэтому фактор «Газпрома» — это больше эмоциональный момент. Учитывая баланс спроса и предложения, а также глобальную перестройку рынка энергоносителей, я настраиваюсь на то, что цены на газ будут выше, чем мы привыкли раньше видеть», — спрогнозировал аналитик.

Он добавил, что спрос на газ растет под влиянием как краткосрочных факторов — комбинация погодно-климатических условий, состояния запасов в хранилищах, так и долгосрочных — постепенный переход к более «экологичным» видам топлива.

Высокий спрос, а с ним и котировки, на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии «отвлекли» объемы с европейского рынка». Другие поставщики по разным причинам не компенсировали это выпадение. Как результат — Европе приходится забирать из хранилищ больше, чем планировалось, заключил он.

Накануне цены на газ в Европе обновили максимум, превысив $580 за 1 тыс. куб. м на хабе TTF (Нидерланды). Подчеркивалось, что на котировки также повлияло решение «Газпрома» забронировать только 4% твердых дополнительных транзитных мощностей газотранспортной системы (ГТС) Украины.

Кроме того, по данным компании «Укртрансгаз», запасов газа на Украине в подземных хранилищах (ПГХ) осталось на 26% меньше, чем в прошлом году. По состоянию на 15 августа хранилища были заполнены на 57% от всего возможного объема (17,6 млрд кубометров). Это на треть ниже прошлогодних запасов: к середине августа 2020-го газом было заполнено 77,1% от общего объема украинских ПГХ (23,8 млрд кубометров).

13 августа член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк заявил, что канцлер Германии Ангела Меркель в ходе визита в Москву 20 августа предположительно обсудит с президентом России Владимиром Путиным поиск взаимовыгодного решения по транзиту российского газа через Украину.

ТАСС со ссылкой на данные европейского газотранспортного оператора Gascade указывает, что прокачка газа по газопроводу Ямал–Европа увеличилась во вторник с 09:00 до 10:00 мск на 60%, до 1,5 млн куб. м в час, по сравнению с около 0,9 млн куб. м в час в течение ночи вторника и нескольких предыдущих суток.

Транснациональный трубопровод проходит по территории четырех стран — России, Белоруссии, Польши и ФРГ. Проектная мощность трубы составляет 32,9 млрд куб. м газа в год.

Прокачка газа по этой ветке упала на фоне аварии на заводе по подготовке конденсата к транспорту под Новым Уренгоем из-за того, что там возник пожар. 6 августа его потушили. Пострадавших не было.

Завод принадлежит ООО «Газпром переработка» и является основным производителем высококачественных продуктов переработки углеводородного сырья в ЯНАО.