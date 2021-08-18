Художника Бориса Краснова перевели из больницы в хоспис

Знаменитого российского художника-сценографа Бориса Краснова поместили в хоспис. По мнению врачей, у него нет шансов на выздоровление. Об этом рассказал в среду, 18 августа, адвокат Александр Добровинский.

«Как мне стало известно от близких людей, Бориса Краснова перевезли в хоспис с заключением: «Шансов на выздоровление нет». Это кошмар. Я очень сочувствую Боре и его близким», — сказал юрист в беседе с телеканалом «360».

По словам директора театра «Ленком» Марка Варшавера, Краснов тяжело переболел коронавирусом. Вскоре после этого художник перенес инсульт. У него парализовало правую половину тела, пишет Life.ru.

В сентябре 2011 года художник был госпитализирован с подозрением на инсульт и перенес сложнейшую операцию на головном мозге. На протяжении нескольких лет Краснов восстанавливался в европейских клиниках.

Краснову 60 лет. Он является почетным членом Российской академии художеств, членом Союза театральных деятелей России. Был удостоен множества разных наград. Среди них Гран-при на международной инвестиционной выставке MIPIM-2011, серебряный приз за павильон России на всемирной универсальной выставке «Экспо-2010». Также Краснов — лауреат премии Москвы в области литературы и искусства, восьмикратный лауреат национальной премии «Овация» и обладатель Гран-при «Золотая астролябия» фестиваля телевизионных фильмов.

В России продолжается масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.