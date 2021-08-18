Прямой эфир
Мир
Главы МИД стран НАТО обсудят ситуацию в Афганистане 20 августа
Спорт
Генменеджер сборной России Савин покинет свою должность
Мир
Самолет ВСУ не смог приземлиться в Кабуле и эвакуировать украинцев
Мир
У двух американских дипломатов в Германии выявили «гаванский синдром»
Мир
Посольство РФ сообщило о проработке вывозных рейсов из Афганистана
Общество
Гроза с ливнем обрушились на Москву
Мир
Литва вручила Белоруссии ноту из-за инцидента с нарушением границы
Мир
Делегация прежнего правительства Афганистана попросила убежища в Катаре
Общество
В Крыму объявили штормовое предупреждение с 19 по 20 августа
Сюжет:

Художника Бориса Краснова перевели из больницы в хоспис

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Знаменитого российского художника-сценографа Бориса Краснова поместили в хоспис. По мнению врачей, у него нет шансов на выздоровление. Об этом рассказал в среду, 18 августа, адвокат Александр Добровинский.

Слезы Москвы: от последствий коронавирусной инфекции умер Владимир Меньшов
Актер и режиссер был лауреатом премии «Оскар»

«Как мне стало известно от близких людей, Бориса Краснова перевезли в хоспис с заключением: «Шансов на выздоровление нет». Это кошмар. Я очень сочувствую Боре и его близким», — сказал юрист в беседе с телеканалом «360».

По словам директора театра «Ленком» Марка Варшавера, Краснов тяжело переболел коронавирусом. Вскоре после этого художник перенес инсульт. У него парализовало правую половину тела, пишет Life.ru.

В сентябре 2011 года художник был госпитализирован с подозрением на инсульт и перенес сложнейшую операцию на головном мозге. На протяжении нескольких лет Краснов восстанавливался в европейских клиниках.

Краснову 60 лет. Он является почетным членом Российской академии художеств, членом Союза театральных деятелей России. Был удостоен множества разных наград. Среди них Гран-при на международной инвестиционной выставке MIPIM-2011, серебряный приз за павильон России на всемирной универсальной выставке «Экспо-2010». Также Краснов — лауреат премии Москвы в области литературы и искусства, восьмикратный лауреат национальной премии «Овация» и обладатель Гран-при «Золотая астролябия» фестиваля телевизионных фильмов.

В России продолжается масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021