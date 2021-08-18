Обвинение запросило шесть лет колонии устроившему драку с ОМОНом в Москве

Прокурор на судебном заседании в среду, 18 августа, запросил для уроженца Чечни Микаила Мархиева (Саид-Мухаммада Джумаева) шесть лет лишения свободы за нападение на сотрудников ОМОНа в ходе несогласованной акции в Москве 23 января. Об этом сообщил корреспондент «Известий».

«В судебном заседании прокурор просил окончательно назначить наказание в виде шести лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — заявили в суде.

Пресненский районный суд Москвы арестовал Джумаева за драку с ОМОНом во время незаконной акции 23 января. Он нанес сотрудникам ОМОНа и полиции множественные удары руками и ногами по разным частям тела. На допросе он полностью признал свою вину в нападении на правоохранителей.

По данным ГУ СКР по Москве, молодой человек обвиняется по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти не опасного для жизни или здоровья»). Следствие отмечало, что «он подозревается в совершении еще двух аналогичных эпизодов преступлений».

За различные правонарушения во время несанкционированной акции в Москве, которая прошла 23 января, к административной ответственности привлекли 267 человек. Суд назначил наказание в виде административного ареста 110 участникам.