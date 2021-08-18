Украинский политолог обозначил сценарии развития страны

Политический аналитик Александр Кочетков в своей колонке в издании «Главред» рассказал о двух вариантах будущего Украины, при этом оба, на его взгляд, являются негативными.

В преддверии 30-й годовщины независимости Украины Кочетков решил подвести итоги. По его словам, в стране сейчас «хоть и дикий, но капитализм» и экономическая модель полностью изменилась со времен становления независимого государства, в равной степени как и социальные институты.

Он отметил, что у Украины были «фантастические стартовые условия», в частности высокий ВВП, который в самом начале был выше, чем у Израиля и Сингапура. Однако сейчас проблема, по словам эксперта, заключается в том, что страна, не сумев изначально воспользоваться этими условиями, отстает от многих государств. Кроме того, на Украине нет ни эффективной экономики, ни эффективной модели власти и уровень жизни является крайне неудовлетворительным.

Политолог заметил, что самым большим достижением Украины за годы независимости является то, что ее до сих пор не потеряли.

«Если мы не осознаем необходимости смены модели власти на более эффективную, нас ждут два варианта, оба отрицательные — или постепенное обнищание (и сопутствующие ему центробежные процессы), или внезапное разрушение государственности», — написал Кочетков, отметив, что никто не знает, куда в данный момент движется Украина.

Ранее, 17 августа, экс-президент Украины Виктор Янукович заявил, что главной ошибкой страны за 30 лет независимости является отказ от добрососедства с Россией. Он уточнил, что отказ Украины от России привел украинскую сторону к расколу в обществе, социальной нестабильности, глубокому экономическому кризису, разгулу националистических организаций, преследованию оппозиции, а также к закрытию неугодных режиму СМИ.

1 августа украинский политолог Виктор Таран заметил, что президент Украины Владимир Зеленский попал в ту же «ловушку», что и ранее бывший президент Петр Порошенко. Он отметил, что «на фоне провала всех мирных инициатив на востоке» Зеленскому нужно добиться реальных успехов в экономике, а для этого, по его словам, нужно, чтобы у людей начали расти зарплаты и пенсии.

В апреле экс-министр экономики Украины Виктор Суслов спрогнозировал, что страну ожидает серьезный социально-политический кризис. По его словам, 90% украинцев окажутся за чертой бедности.