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Украинский политолог заявил о попадании Зеленского «в ловушку»

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Президент Украины Владимир Зеленский попал в ту же «ловушку», что и ранее бывший президент Петр Порошенко, проигравший последние выборы. Об этом в статье для издания «Главред» написал 31 июля украинский политолог Виктор Таран.

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В своей статье эксперт говорит о решении Зеленского сменить правительство, в частности, найти замену премьер-министру Денису Шмыгалю. По словам Тарана, причина заключается в неудовлетворительных экономических и социальных показателях. Он отметил, что президент Украины понимает, что лишь только «креативными видосиками и пафосными заседаниями СНБОУ (Совет национальной безопасности и обороны Украины)» он не сможет выиграть следующие выборы.

«Фактически Зеленский попал в ту же ловушку, что и Порошенко три года назад»,— заметил политолог.

Он отметил, что «на фоне провала всех мирных инициатив на Востоке» Зеленскому нужно добиться реальных успехов в экономике, а для этого, по его словам, нужно, чтобы у людей начали расти зарплаты и пенсии.

По словам эксперта, кадровые изменения, затеянные Зеленским, напрямую связаны с уходом бывшего министра внутренних дел Арсена Авакова, решение об отставке которого было принято Верховной радой 15 июля. Он отметил, что бывший глава МВД был «той фигурой, которая не давала возможности Зеленскому уволить Шмыгаля».

Ранее, 28 июля депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива на своей странице в Facebook предположил, что уже осенью 2021 года президент Украины Владимир Зеленский может потерять свой пост. Парламентарий обратил внимание на массовость крестного хода в Киеве в честь 1033-летия Крещения Руси, организованного Украинской православной церковью Московского патриархата.

По его словам, крестный ход можно считать репетицией уличных протестов в стране.

В апреле экс-министр экономики Украины Виктор Суслов спрогнозировал, что страну ожидает серьезный социально-политический кризис. По его словам, 90% украинцев окажутся за чертой бедности.

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