Полиция задержала четвертого сбежавшего из изолятора в Истре

Задержан четвертый сбежавший из изолятора в подмосковной Истре. Заключенного нашли в поселке в Новгородской области, сообщает телеканал «Известия». Пятеро заключенных сбежали из изолятора 6 августа. Сообщники скрутили замки с двери камеры и на воротах, предположительно, для этого они использовали гаечный ключ. МВД назначило вознаграждение за помощь в розыске.

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