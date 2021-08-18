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Талибы открыли огонь по митингующим в афганской провинции Нангархар

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Боевики «Талибана» (террористическая организация, запрещена в РФ) открыли огонь по участникам митинга в поддержку национального флага Афганистана в провинции Нангархар. Об этом в среду, 18 августа, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

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По словам источника, в результате стрельбы есть жертвы и пострадавшие.

Ранее в этот день представитель «Талибана» заявил, что мирные граждане Афганистана должны сдать оружие и боеприпасы членам движения.

Накануне официальный представитель движения «Талибан» Забихулла Муджахид отметил, что талибы не хотят никому мстить и издали акт о помиловании всех, кто был против них. По его словам, они намереваются «учесть ошибки», допущенные прошлым правительством страны.

В свою очередь руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс 17 августа подчеркнул, что США ожидают от радикального движения «Талибан» выполнения на практике их заявлений о соблюдении прав человека в Афганистане.

Ситуация в регионе начала усугубляться после того, как Соединенные Штаты, находившиеся в регионе с 2001 года, начали вывод своих войск в начале мая. Завершить его планируется до конца августа.

15 августа боевики «Талибана» вошли в Кабул, после чего объявили «окончание войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны. Они подняли флаг над президентским дворцом в Кабуле. В ходе переговоров талибы заявили о нежелании формировать коалиционное правительство. Тип власти и форму правления определят в ближайшее время.

Представители радикального движения также заявили, что скоро объявят о создании Исламского эмирата Афганистана, а также потребовали вывести из страны иностранные войска. Президент Афганистана Ашраф Гани 15 августа ушел в отставку и покинул страну. Он назвал свое решение способом «избежать бойни».

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