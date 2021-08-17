Машина загорелась на съезде с Лермонтовского проспекта в Москве
Автомобиль загорелся на съезде с Лермонтовского проспекта на внешнюю сторону 8-го км МКАД в столичном районе Выхино-Жулебино. Об этом сообщили во вторник, 17 августа, в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
Движение транспорта в районе происшествия затруднено, передает агентство городских новостей «Москва».
О пострадавших не сообщалось.
Накануне возгорание автомобиля произошло в правом ряду на дублере Ленинградского проспекта, пишет РИАМО. ДТП не было, машина загорелась самопроизвольно.