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Машина загорелась на съезде с Лермонтовского проспекта в Москве

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Автомобиль загорелся на съезде с Лермонтовского проспекта на внешнюю сторону 8-го км МКАД в столичном районе Выхино-Жулебино. Об этом сообщили во вторник, 17 августа, в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Движение транспорта в районе происшествия затруднено, передает агентство городских новостей «Москва».

О пострадавших не сообщалось.

Накануне возгорание автомобиля произошло в правом ряду на дублере Ленинградского проспекта, пишет РИАМО. ДТП не было, машина загорелась самопроизвольно.

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