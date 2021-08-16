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Автомобиль загорелся на дублере Ленинградского проспекта в Москве

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Возгорание автомобиля произошло в правом ряду на дублере Ленинградского проспекта. Об этом пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы сообщает в Telegram-канале в понедельник, 16 августа.

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«По уточненной информации, ДТП не было, произошло возгорание автомобиля», — говорится в тексте.

Ранее сообщалось, что в правом ряду на дублере Ленинградского проспекта столкнулись два автомобиля, после чего загорелась одна из машин. В сторону центра образовалась пробка длиной 0,6 км, передает агентство городских новостей «Москва».

1 августа автомобиль загорелся в Лефортовском тоннеле. В результате чего движение по внешней стороне тоннеля было полностью перекрыто.

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