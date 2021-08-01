Движение в Лефортовском тоннеле в Москве закрыли из-за загоревшегося автомобиля

В Лефортовском тоннеле загорелся автомобиль, в результате чего движение по внешней стороне тоннеля полностью перекрыто. Об этом в воскресенье, 1 августа, сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

На данный момент на месте работают оперативные службы.

«Просим водителей по возможности планировать маршруты в объезд места аварии», — говорится в сообщении.

Ранее, 7 апреля, движение в Лефортовском тоннеле было полностью перекрыто из-за возгорания машины. В этот же день движение транспорта по левой полосе в тоннеле было восстановлено.