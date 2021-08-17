Лавров выразил надежду на ускоренное взаимное признание сертификатов ЕС и РФ

Россия надеется, что Еврокомиссия ускорит решение вопроса о взаимном признании сертификатов о вакцинации от COVID-19. Об этом во вторник, 17 августа, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Надеюсь, что Еврокомиссия ускорится. С нашей стороны Минздрав и Институт имени Гамалеи готовы в самые сжатые сроки эту работу завершить», — сообщил он журналистам.

Ранее в этот день Лавров заявил, что российская сторона ведет предметный и профессиональный диалог с Евросоюзом (ЕС) по теме взаимного признания сертификатов вакцинации. Он отметил, что в настоящий момент решаются отдельные технические и правовые вопросы. В частности, необходимость обеспечения защиты персональных данных и технической совместимости процедур, а также ряд других вопросов.

Ранее, 8 июля, посол Евросоюза (ЕС) в Москве Маркус Эдерер заявил, что в ЕС предложили РФ обсудить возможность подключения к программе COVID-сертификатов и возможность взаимного признания данных документов о вакцинации.

В том же месяце Лавров сообщил, что Россия открыта к переговорам с Европой о взаимном признании вакцин от коронавирусной инфекции.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, подчеркнул, что Россия является сторонником диалога по вопросу вакцин. Он напомнил, что российский лидер Владимир Путин «в целом является сторонником унификации подходов».

Вместе с тем 11 августа сообщалось, что опыт применения российской вакцины от коронавируса «Спутник V» за рубежом доказал безопасность и эффективность вакцины в борьбе с COVID-19. Согласно сведениям РФПИ, на данный момент «Спутник V» зарегистрирован в 69 странах с общим населением более 3,7 млрд человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами вакцина занимает второе место в мире.

Масштабная вакцинация от COVID-19 проходит в России с 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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