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Лавров позитивно оценил переговоры с ЕС по признанию сертификатов

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Российская сторона ведет предметный и профессиональный диалог с Евросоюзом (ЕС) по теме взаимного признания сертификатов вакцинации. Об этом сообщил во вторник, 17 августа, глава МИД России Сергей Лавров.

В ходе встречи с Ассоциацией международных автомобильных перевозчиков (АСМАП) он уточнил, что у России есть проблемы с ЕС в визовой тематике. Их, по словам министра, необходимо решить.

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«Сейчас, как вы знаете, идет предметный, профессиональный разговор по линии нашего Минздрава и института Гамалеи при нашей, конечно, поддержке внешнеполитической о взаимном признании так называемых ковидных сертификатов. Там, вроде, политическая воля продемонстрирована, продекларирована», — сказал Лавров.

Глава МИД РФ отметил, что в настоящий момент решаются отдельные технические и правовые вопросы. В частности, необходимость обеспечения защиты персональных данных и технической совместимости процедур, а также ряд других вопросов.

Ранее, 8 июля, посол Евросоюза (ЕС) в Москве Маркус Эдерер заявил, что в ЕС предложили РФ обсудить возможность подключения к программе COVID-сертификатов и возможность взаимного признания данных документов о вакцинации.

В том же месяце Лавров сообщил, что Россия открыта к переговорам с Европой о взаимном признании вакцин от коронавирусной инфекции.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, подчеркнул, что Россия является сторонником диалога по вопросу вакцин. Он напомнил, что российский лидер Владимир Путин «в целом является сторонником унификации подходов».

Вместе с тем 11 августа сообщалось, что опыт применения российской вакцины от коронавиурса «Спутник V» за рубежом доказал безопасность и эффективность вакцины в борьбе с COVID-19. Согласно сведениям РФПИ, на данный момент «Спутник V» зарегистрирован в 69 странах с общим населением более 3,7 млрд человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами вакцина занимает второе место в мире.

Масштабная вакцинация от COVID-19 проходит в России с 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона»и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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