Лавров назвал обвалом ситуацию в Афганистане после спешного ухода США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник, 17 августа, назвал ситуацию в Афганистане после ухода США и НАТО обвалом.

«Востребована совместная работа по содействию урегулированию многочисленных сохраняющихся в мире региональных кризисов и конфликтов. И это вновь проявилось весьма и весьма ярко на фоне обвала ситуации в Афганистане после спешного ухода оттуда США и НАТО», — сказал он в ходе выступления в Балтийском федеральном университете (БФУ) имени Канта.

Во вторник президент США Джо Байден заявил, что готов подвергнуться критике за решение вывести американские войска из Афганистана, однако настаивает на правильности данного шага.

По его словам, США выполнили свои цели в Афганистане по борьбе с террористической сетью «Аль-Каида» (запрещена в РФ). Он напомнил, что Соединенные Штаты ликвидировали главаря террористической сети Усаму бен Ладена 10 лет назад.

Российский сенатор Алексей Пушков во вторник отметил, что бегство американской армии из Афганистана нанесло мощный удар по международной репутации США и их способности к «глобальному лидерству». Экс-президент СССР Михаил Горбачев указал, что ввод войск США в Афганистан изначально был неудачной идеей. Теперь, по его словам, важно сделать выводы.

15 августа боевики движения «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России) вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны, и подняли флаг над президентским дворцом в Кабуле. Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день согласился подать в отставку и покинул страну. Позднее он объяснил, что сделал это, чтобы «прекратить бойню».

Ситуация в регионе начала усугубляться после того, как США, находившиеся в регионе с 2001 года, начали вывод своих войск в начале мая, завершить его планируется до конца августа. В центральном командовании ВС США в начале июля заявили, что вывод войск из Афганистана завершен на 90%.