Горбачев призвал извлечь уроки из ситуации в Афганистане

Важно извлечь уроки из ситуации в Афганистане и не повторять таких ошибок в будущем. Такое мнение 17 августа высказал экс-президент СССР Михаил Горбачев.

«Надо было признать неудачу еще раньше. Сейчас важно извлечь уроки и как минимум не повторять подобных ошибок», — заявил Горбачев «РИА Новости».

Он отметил, что ввод войск США в Афганистан изначально был неудачной идеей, которую Россия на первом этапе поддержала.

«Как и у многих подобных проектов, в ее основе лежало преувеличение угрозы и не очень внятные геополитические замыслы. К этому добавились нереалистические попытки демократизации многоплеменного общества», — заявил Горбачев.

Во вторник президент США Джо Байден заявил, что готов подвергнуться критике за решение вывести американские войска из Афганистана, однако настаивает на правильности данного шага.

По его словам, США выполнили свои цели в Афганистане по борьбе с террористической сетью «Аль-Каида» (запрещена в РФ). Он напомнил, что Соединенные Штаты ликвидировали главаря террористической сети Усаму бен Ладена 10 лет назад.

Российский сенатор Алексей Пушков во вторник отметил, что бегство американской армии из Афганистана нанесло мощный удар по международной репутации США и их способности к «глобальному лидерству».

15 августа боевики движения «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России) вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны, и подняли флаг над президентским дворцом в Кабуле.

Президент Афганистана Ашраф Гани 15 августа ушел в отставку и покинул страну. Он назвал свое решение способом «избежать бойни».

Ситуация в регионе начала усугубляться после того, как США, находившиеся в регионе с 2001 года, начали вывод своих войск в начале мая и планировали завершить его до конца августа.