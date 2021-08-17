Россия нарастила вложения в госбумаги США

Россия нарастила вложения в государственные ценные бумаги США с $3,805 млрд в мае до $4,006 млрд в июне. Эта информация следует из статистики американского минфина.

Доля долгосрочных облигаций осталась на уровне $305 млн, доля краткосрочных выросла до $3,701 млрд.

Среди трех крупнейших держателей госбумаг Соединенных Штатов остались Япония ($1,27 трлн), Китай ($1,06 трлн) и Великобритания ($452,9 млрд).

В июле минфин США сообщил, что российские инвестиции в американские госбумаги упали с $3,957 млрд в апреле до $3,805 млрд в мае, снижение вложений происходит уже с весны 2018 года. Это связано прежде всего с санкционной риторикой двух стран и геополитическими рисками, а не с инвестиционной привлекательностью, заявляли эксперты, опрошенные «Известиями».

По словам аналитиков, альтернативой вложениям в американские ценные бумаги могут быть государственные облигации стран еврозоны. Кроме того, оправданы вложения Банка России в золото, поскольку доходность от них выше, чем у гособлигаций Соединенных Штатов.

Американскими гособлигациями владеют иностранные физические и юридические лица, фонды, компании и частные инвесторы. Торговля ими позволяет правительству страны осуществлять государственные расходы в условиях большого дефицита бюджета. Казначейские обязательства США считаются на мировом финансовом рынке не самыми прибыльными, но наиболее надежными ценными бумагами из продающихся.