Запасы газа на Украине снизились на треть по сравнению с прошлым годом

Запасы газа в подземных хранилищах Украины оказались на 30% ниже прошлогодних, следует из данных компании «Укртрансгаз».

По состоянию на 15 августа подземные газохранилища (ПГХ) были заполнены на 57% от всего возможного объема (17,6 млрд кубометров). Такое количество газа на треть ниже прошлогоднего: к середине августа 2020-го газом было заполнено 77,1% от общего объема украинских ПГХ (23,8 млрд кубометров).

13 августа член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк рассказал, что канцлер Германии Ангела Меркель в ходе визита в Москву 20 августа предположительно обсудит с президентом России Владимиром Путиным поиск взаимовыгодного решения по транзиту российского газа через Украину.

Также канцлер ФРГ 22 августа посетит Украину. По мнению экс-министра иностранных дел страны Павла Климкина, президента Украины Владимира Зеленского, вероятно, поставят перед выбором, связанным с проектом газопровода «Северный поток – 2» и ситуацией в Донбассе.

28 июля политолог Дмитрий Корнейчук предупредил о дефиците газа на Украине даже при условии сохранения транзита в объеме 15–20 млрд куб. м. Через пару лет, по мнению Корнейчука, Украина будет вынуждена «чуть ли не коленях поползти» к России, чтобы договориться о том, чтобы через ее территорию оставили хоть какой-то транзит газа для того, чтобы поддерживать газоснабжение внутри страны. В противном случае Украина попросту останется без газа, резюмировал политолог.

13 июня советница украинского министра энергетики Елена Зеркаль спрогнозировала, что газ на Украине существенно подорожает, а газохранилища потеряют свою привлекательность, если Россия прекратит транзит через страну.

9 июня немецкий политолог Александр Рар заявил, что если Украина заинтересована в транзите газа через свою территорию, ей нужно установить диалог с Россией — своим «главным клиентом».